După 15 ani pleacă din televiziune. Decizia luată de una dintre cele mai vechi vedete din showbizz

Una dintre cele mai vechi vedete tv din România a decis să facă o schimbare radicală. Ioana Petric, nu va mai apărea în emisiunea care a consacrat-o.

Ioana Petric s-a născut pe 25 octombrie 1990, în Cluj-Napoca. A devenită cunoscută în postura de „bebelușă“ la „Cronica Cârcotașilor”. La doar 16 ani, Ioana își câștiga primii ei bani din dans.

Este absolventă a Facultății de Drept din Cluj, însă, după ce a câștigat castingul pentru „Cronicuță”, Ioana a fost nevoită sa facă naveta între Cluj și București. Ea a fost prezentatoare, alături de Codruț Kegheș, alias Dezbrăcatu, la „Cronica Cârcotașilor”, emisiunea fiind difuzată în fiecare miercuri, de la ora 20.00, la Prima TV.

Ea și-a anunțat plecarea de la Prima TV printr-o postare publică:

„E momentul să ne luam LA REVEDERE! Colaborarea mea cu @primatvoficial si dragii mei cârcotași se încheie aici.

Multumesc @serbanhuidu si intregii echipe @cronicacarcotasilor pentru incredere, prietenie, rasete, profesionalism si acesti 15 ani magici. Va iubesc pe toti (dar voi stiti deja asta) si va urez ca pe 15 Martie, sa incepeti Cronicuta 2.0 cu succes si audiente maxime!

Au fost 15 ani extraordinari, atat de plini si de fericiti, ca n-as putea sa ii cuprind in doar cateva cuvinte. Mi-am petrecut jumătate din viata alaturi de oamenii astia frumoși, care mi-au fost colegi, prieteni, mentori si familie adoptiva, prin urmare aceasta decizie, care imi apartine 100%, nu a fost deloc una ușoară. Cu toate astea, in adâncul sufletului meu, sunt convinsa ca e cea corecta.

Cred ca in viata e important sa iti accepți propriul adevăr si chiar daca inevitabil te gândești si la cei din jur, sa faci ceea ce e mai bine pentru tine. Iar eu asta am simtit acum- nevoia unui nou inceput, nevoia de a ma redescoperi, de a-mi demonstra mie niste lucruri si de a face loc altor visuri.

Dar nu pot trece le capitolul următor, fara a-mi lua ramas bun de la voi, cârcotașii mei dragi. Pentru tot ce am trait in acesti 15 ani va sunt recunoscătoare vouă, celor de acasa.

M-ati primit cu caldura si m-ati facut sa ma simt susținută si apreciata. Va multumesc

pentru tot si inainte sa ne întristăm, va promit ca acesta nu este un mesaj de adio. Sunt sigura ca viata le va așeza pe toate in asa fel încât sa ne ne revedem curand, cu forte proaspete si alte proiecte minunate. Pana atunci...o sa imi fie dor! ♥️

Privesc cu incredere spre viitor si imi cant si eu ca Freddie, dragul de el:

"Inside my heart is breaking

My make-up may be flaking

But my smile, still, stays on...

SHOW MUST GO ON!"“

