Motivul pentru care fosta ”bebelușă” Ioana a plecat de la Cronica Cârcotașilor: ”Nu ca să mă mărit!”

Vedeta de televiziune Ioana Petric (32 de ani) nu va mai apărea în emisiunea care a consacrat-o, în postura de „bebelușă“ și apoi de prezentatoare la „Cronica Cârcotașilor”.

Decizia a fost una surprinzătoare pentru fanii emisiunii, cu atât mai mult cu cât Ioana Petric își petrecuse ultimii 15 ani la ”Cronică”.

„De ce? Cu siguranță nu ca să mă mărit, cel puțin din câte știu eu. Dar, recunosc, m-a amuzat teribil ipoteza asta. Nu e nici o criză a vârstei, că e o decizie pe care am întors-o pe toate părțile și am calculat-o bine.

Am stat, am pus totul pe foaie, unde sunt, ce simt și unde vreau să ajung și am realizat că sunt într-o zonă de confort care mă ține la distanță de obiectivele mele. Am nevoie de o nouă provocare.

Așa am ajuns la concluzia că e mai înțelept să dau acum un pas în spate, pentru ca în viitorul apropiat să pot face un pas și mai mare înainte”, a declarat Ioana Petric pe Instagram.

„Unde pleci? Multă lume a presupus că ori plec în altă parte, ori gata, fug în munți și renunț cu totul la televiziune.

Ei bine, nici una, nici alta. Am în lucru și alte proiecte, proiecte în care am mare încredere și de care o să vă vorbesc la momentul potrivit, dar asta nu exclude o revenire în televiziune.

Evident, dacă vor exista propuneri în care să mă regăsesc, în care să cred și care să mă reprezinte sută la sută”, a mai spus frumoasa prezentatoare.

