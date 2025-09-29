Constatare neașteptată după moartea Ioanei Popescu. Cine ar urma să o înmormânteze pe fosta jurnalistă

Nimeni nu s-a oferit să ridice trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu. Însă, un personaj misterios cere bani în social media, pentru a înmormânta fostul „iepuraș Playboy”.

Informații surprinzătoare apar după moartea Ioanei Popescu. Un bărbat care se pretinde fostul iubit al jurnalistei cere bani pentru a o înmormânta pe regretata vedetă de televiziune.

„Am aflat o serie de informații despre moartea Ioanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii și care au fost foarte impresionați de soarta asta grea a Ioanei. A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Și toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani”, a declarat pe Facebook Mara Bănică, jurnalistă de monden.

Ioana Popescu ar fi fost o persoană fără prea multe persoane dragi alături.

„Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la 'Sfântul Ioan'. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială. Din păcate, nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul patru care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar, se pare că până în momentul ăsta o va înmormânta statul. Dacă nu se va găsi o variantă. Eu am încercat, ca și la Costin Mărculescu, dar acolo exista o soră, am avut acceptul lor să mă ocup de înmormântare, împreună cu Pepe”, a mai povestit Bănică.

Ads

Jurnalista susține că nimeni nu trebuie să doneze bani bărbatului care cere sprijin financiar.

„Acum vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care i-a fost în viață pentru câteva săptămâni strânge bani, nu răspunde la numărul ăla, ceva foarte ciudat și nu vă încurajez să dați bani, pentru că, repet, până la momentul ăsta, statul este cel care o va înmormânta.

Încerc să aflu când, cum o ridică și poate acolo, la cimitir, să vă anunț, să vedem unde, cum va fi. Și să-i fac cel puțin o colivă creștinească și să aduc un preot. Știu că m-ar ajuta mult părintele Cărămizaru, știu că aș găsi tot felul de lucruri așa rapide. Și să fie măcar o slujbă creștinească și o pomenire a Ioanei”, a mai transmis Bănică.

Ioana Popescu ar fi suferit de mai multe boli.

„N-am să-l judec pe omul ăsta, pot să înțeleg disperarea după bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana și nu intru în amănunte, cred că mai important decât a strânge bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a transmis Mara Bănică.

Ads

Hepatita C ar fi fost boala severă de care suferea Ioana Popescu, de ani de zile. De asemenea, jurnalista ar mai fi suferit și de varice esofagiene, ulcer și palpitații.

Potrivit Marei Bănică, Ioana Popescu ar mai avea o mătușă în viață, ce ar putea ridica trupul fostei vedete mondene.

„Situația cu ea și cu înmormântarea, abia luni o să aflăm. M-au sunat foarte mulți oameni, prieteni din showbiz cu care nu mai vorbisem de mult și care vor să vină, să… Sperăm că poate mătușa se înduplecă și o ridică de acolo și o înmormântează așa cum ar trebui”, a mai precizat Mara Bănică.

45 de ani avea Ioana Popescu. De-a lungul timpului, ea a pozat provocator în diverse reviste pentru bărbați, iar topurile sale cu fotbaliști cu care s-a culcat au devenit virale.

Ads