Înainte să moară la 45 de ani, jurnalista Ioana Popescu i-a dat un mesaj lung lui Gigi Becali. Ce-a vrut să facă la FCSB

Autor: Teodor Serban
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 15:52
623 citiri
Ioana Popescu FOTO FB Ioana Popescu

Ioana Popescu, o cunoscută jurnalistă din România, a murit la numai 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Ioana Popescu era supranumită „devoratoarea de fotbaliști” din cauza relațiilor pe care le-ar fi avut cu mai mulți jucători de fotbal.

Cu câteva zile înainte ca aceasta să moară, Ioana Popescu i-a dat un SMS lui Gigi Becali prin care îl ruga să îl numească antrenor la FCSB pe Dan Alexa.

„Mi-a dat mesaj una Ioana Popescu. E vreo jurnalistă Ioana Popescu? Una Ioana Popescu, care era prin oraș. Îmi dă mie mesaj ”Domnule Becali, vă stimez atât de mult”. Un mesaj d-ăla lung. Nu știu cine e Ioana Popescu. Poate nu e aia din oraș, poate e dintr-o comună. De unde să știu?

Zice ”Vă respect foarte mult, că o fi că o împărți”, un mesaj mai lung. Eu nu le citesc. Dar acum eram curios. Ioana Popescu. Cine e Ioana Popescu? Mie femeile nu îmi prea dau mesaje. Nu au ce mesaje să îmi dea mie femeile mesaj, mie bărbat. Sau eu bărbat să îți dau ție femeie mesaj. De ce să îți dau? Dacă ești jurnalistă, îmi dai mesaj, îți răspund. Dar dacă nu ești jurnalistă, ce treabă am eu cu tine? Eu am treabă cu bărbații.

Văd Ioana Popescu, am zis că poate aia de la oraș. Zice ”Luați-l pe Dan Alexa, cel mai mare antrenor”. Bă, lasă că treaba aia, că l-a bătut femeia (n.r. – Anamaria Prodan). L-a bătut, asta e. Dar s-a mai dus și la emisiunea aia (n.r. – Asia Express). Emisiune de circăreală. Am văzut că făceau reclamă. Dar nu mă uit eu la Asia Express. Mă duc să mă spânzur dacă mă uit la Asia Express. Mă uit eu la Asia Express? Sunt nebun?”, a dezvăluit Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

