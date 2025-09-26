Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”

Ioana Popescu, o cunoscută jurnalistă din România, a murit la numai 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Ioana Popescu era supranumită „devoratoarea de fotbaliști” din cauza relațiilor pe care le-ar fi avut cu mai mulți jucători de fotbal.

În viața personală, bruneta era implicată într-o relație, iar ea și iubitul ei aveau planuri de căsătorie.

”Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată.

I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 septembrie, că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55, când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu, potrivit cancan.ro.

