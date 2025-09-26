Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 22:14
178 citiri
Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
Ioana Popescu FOTO FB Ioana Popescu

Ioana Popescu, o cunoscută jurnalistă din România, a murit la numai 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Ioana Popescu era supranumită „devoratoarea de fotbaliști” din cauza relațiilor pe care le-ar fi avut cu mai mulți jucători de fotbal.

În viața personală, bruneta era implicată într-o relație, iar ea și iubitul ei aveau planuri de căsătorie.

”Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată.

I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 septembrie, că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55, când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu, potrivit cancan.ro.

Presa sub presiune în Ungaria înaintea campaniei electorale
Presa sub presiune în Ungaria înaintea campaniei electorale
Mii de unguri au protestat la finele săptămânii trecute împotriva restrângerii discursului public. Guvernul Orban continuă să își atace criticii, în condițiile în care faza aprinsă a...
Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a recunoscut că a comis o greșeală în partidele cu Canada și Cipru, atunci când l-a folosit ca portar pe Horațiu Moldovan, care nu...
#Ioana Popescu, #deces, #doilu, #presa, #Romania, #fotbalisti , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Copiii mor, iar statul ridica din umeri". Tragedia de la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi starneste revolta pe Internet: "Stat esuat", "tara disfunctionala"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
  2. Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
  3. Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
  4. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  5. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
  6. "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
  7. "Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
  8. Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump
  9. Victor Ponta, victima farsorilor ruși. Fostul premier a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a început că „dea din casă” VIDEO
  10. România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN