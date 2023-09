PRO TV a angajat la două emisiuni de top fiica unui fost ofițer acoperit

Ioana Taisia intră în televiziune! Tânăra în vârstă de doar 21 de ani a semnat un contract cu PRO TV, unde telespectatorii o vor putea vedea la unele dintre cele mai populare și îndrăgite emisiuni din grilă.

Ea va fi responsabilă cu voia bună în cadrul emisiunilor "Vorbește Lumea” și „La Măruță”.

Tânăra este fiica lui Robert Turcescu și a Corinei Ilie și e cunoscută mai mult după numele de „Yoyo”, pe care aceasta îl utilizează pe rețelele de socializare Instagram și TikTok, unde Ioana Taisia a reușit să strângă un număr însemnat de urmăritori fideli.

Ioana a studiat la Facultatea de Comunicare și Filosofie, din cadrul Universității Villanova, din statul Pennsylvania.

Tatăl ei, jurnalistul Robert Turcescu, a recunoscut acum nouă ani că a fost ofițer acoperit.

„Da, am fost lt.-colonel SUB ACOPERIRE. Public mai jos câteva dintre statele de plată, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu şi să fac aceasta mărturisire publică. Refuz să fiu Iuda în faţa lui Christos, chiar dacă astăzi, celor ce vor citi şi vor vedea acest text poate că nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugaţi-vă pentru mine şi cu mine să fim iertaţi şi izbăviţi. Sunt pregătit să îndur oprobiul public, îl merit, dar sper să avem parte de legi şi de judecători drepţi. Cu Dumnezeu înainte şi va fi bine! Vă cer iertare tuturor”, a mărturisit el în 2014.