Nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, a fost trimisă în judecată. E acuzată că a luat mită sejururi de lux mascate în cursuri de formare profesională

Procurorii DNA au trimis-o în judecată, în stare de libertate, pe Ioana Timofte, fost director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (C.N.C.I.R. S.A.), acuzată de luare de mită în formă continuată. Nepoata fostului șef al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, este acuzată că a primit, între 2021 și 2023, zece sejururi de lux în valoare totală de aproape 600.000 de lei și 40.000 de euro, oferite de două societăți comerciale în schimbul semnării unor contracte de formare profesională.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, aceste călătorii în destinații precum Santorini, Creta, Rodos, Mallorca, Lido di Jesolo sau Antalya au fost prezentate ca „programe de formare profesională” pentru angajați ai companiei de stat, însă, în realitate, cursurile nu ar fi avut loc. Angajații apăreau doar pe listele de participare, iar pentru a da o aparență de legalitate, erau emise inclusiv diplome false.

Precizările DNA. Cum se lua mita

Anchetatorii susțin că Ioana Timofte ar fi beneficiat de aceste sejururi atât personal, cât și pentru apropiați, în baza unei înțelegeri cu reprezentanții firmelor private cu care a semnat contractele. În schimb, aceștia ar fi primit promisiunea continuării colaborărilor pe bani publici.

DNA precizează că activitatea ilegală ar fi fost susținută de alți șase inculpați (angajați ai C.N.C.I.R. sau persoane din anturajul Ioanei Timofte) care ar fi profitat, la rândul lor, de vacanțele plătite din fondurile companiei, deghizate în programe de training. În total, procurorii au dispus măsuri asigurătorii pe bunurile și conturile inculpaților, în vederea confiscării sumelor echivalente beneficiilor obținute.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, având în vedere calitatea de avocat suspendat a inculpatei.

Alte dosare ale Ioanei Timofte

Aceasta nu este prima anchetă în care Ioana Timofte apare în atenția organelor judiciare. În mai 2023, procurorii DIICOT au reținut-o într-un alt dosar, pentru acuzații de delapidare, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani. Anchetatorii susțineau atunci că, timp de trei ani, un grup condus de directoarea C.N.C.I.R. ar fi pus la cale o schemă de achiziții fictive pentru a fura bani din bugetul companiei.

Potrivit rechizitoriului DIICOT, mecanismul era unul aparent banal: achizițiile erau fragmentate pentru a se încadra în plafonul legal care permite atribuirea directă, fără licitație. Se cumpărau doar produse consumabile, de la birotică la materiale de construcții, de la firme controlate de membri ai grupului, dar bunurile nu erau niciodată livrate. În schimb, banii erau împărțiți între participanți, prejudiciul estimat fiind de aproape două milioane de euro, potrivit G4Media.ro

Anchetatorii au montat camere de supraveghere în birourile conducerii companiei și au documentat inclusiv momente în care directorii manipulau genți și saci cu bani proveniți din aceste operațiuni.

