Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:20
995 citiri
Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra
Ioana Țiriac FOTO: Instagram/ Ioana Țiriac

Ioana Țiriac, unica fiică a celebrului om de afaceri, dovedește că moștenește spiritul plin de adrenalină al tatălui său. Deși apare rar în lumina reflectoarelor, tânăra a dezvăluit pe Instagram o pasiune care i-a surprins pe mulți: vânătoarea.

Într-o postare recentă, Ioana a lăsat să se vadă o armă de vânătoare sprijinită într-un rastel, semn că împărtășește aceeași atracție pentru acest sport ca și tatăl ei.

Ioana a absolvit facultatea la Miami

Ioana este rezultatul relației dintre Ion Țiriac și jurnalista Sophie Ayad, cu care acesta a format un cuplu în anii ’90. Cei doi s-au cunoscut pe când Țiriac organiza turnee de tenis la Essen, Stuttgart și Hanovra, iar Ayad lucra pentru revista germană Bunte.

Departe de România, Ioana Țiriac și-a construit un drum propriu. A absolvit jurnalismul la Universitatea din Miami, iar ulterior s-a stabilit în Emiratele Arabe Unite, unde activează ca agent imobiliar pentru o companie de prestigiu.

Pasiunea pentru vânătoare este însă bine cunoscută în familia Țiriac. Ion Țiriac organizează constant partide exclusiviste de vânătoare, unde invitații sunt personalități din lumea afacerilor și a aristocrației. La partida din decembrie 2024 au participat nume sonore precum prințul Dimitrie Sturdza, designerul Stefano Ricci, omul de afaceri Klaus Mangold sau Wolfgang Porsche, potrivit Fanatik.

Aceste evenimente se desfășoară după reguli stricte: fiecare participant are dreptul să doboare un singur mistreț, trofeul fiind reprezentat de colții animalului. Carnea rezultată este testată sanitar-veterinar și, de regulă, donată centrelor pentru copii sau căminelor de bătrâni.

Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
Oana Radu a pus punct speculațiilor care au circulat în ultimele zile. Artista a explicat că evenimentul la care a participat alături de Șerban Balaban nu a fost o nuntă, așa cum credeau...
Ramona Olaru, sinceră despre relațiile eșuate. De ce nu mai vrea un iubit: „Nu putem să fim două prințese”
Ramona Olaru, sinceră despre relațiile eșuate. De ce nu mai vrea un iubit: „Nu putem să fim două prințese”
Ramona Olaru a vorbit despre momentele dificile din viața personală, despre relațiile care nu au funcționat și despre cum a învățat să fie împăcată cu propria singurătate. Prezentă...
#ioana tiriac, #Ion Tiriac, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
  2. Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra
  3. Ramona Olaru, sinceră despre relațiile eșuate. De ce nu mai vrea un iubit: „Nu putem să fim două prințese”
  4. Care sunt cele mai bune țări din lume în care să trăiești și să lucrezi. Țările europene, printre cele mai prost cotate destinații pentru expați
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 12 septembrie. Zodia care revede niște prieteni vechi
  6. Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire
  7. Roxana Nemeș se pregătește de naștere: „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
  8. 4 provocări simple pe care le poți încerca pentru a testa vârsta reală a corpului
  9. Loteria Română vs. loteriile internaționale online – asemănări și diferențe
  10. Sloturile demo te ajută să înțelegi mai bine mecanica, RTP-ul și volatilitatea noilor titluri