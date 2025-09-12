Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra

Ioana Țiriac, unica fiică a celebrului om de afaceri, dovedește că moștenește spiritul plin de adrenalină al tatălui său. Deși apare rar în lumina reflectoarelor, tânăra a dezvăluit pe Instagram o pasiune care i-a surprins pe mulți: vânătoarea.

Într-o postare recentă, Ioana a lăsat să se vadă o armă de vânătoare sprijinită într-un rastel, semn că împărtășește aceeași atracție pentru acest sport ca și tatăl ei.

Ioana a absolvit facultatea la Miami

Ioana este rezultatul relației dintre Ion Țiriac și jurnalista Sophie Ayad, cu care acesta a format un cuplu în anii ’90. Cei doi s-au cunoscut pe când Țiriac organiza turnee de tenis la Essen, Stuttgart și Hanovra, iar Ayad lucra pentru revista germană Bunte.

Departe de România, Ioana Țiriac și-a construit un drum propriu. A absolvit jurnalismul la Universitatea din Miami, iar ulterior s-a stabilit în Emiratele Arabe Unite, unde activează ca agent imobiliar pentru o companie de prestigiu.

Pasiunea pentru vânătoare este însă bine cunoscută în familia Țiriac. Ion Țiriac organizează constant partide exclusiviste de vânătoare, unde invitații sunt personalități din lumea afacerilor și a aristocrației. La partida din decembrie 2024 au participat nume sonore precum prințul Dimitrie Sturdza, designerul Stefano Ricci, omul de afaceri Klaus Mangold sau Wolfgang Porsche, potrivit Fanatik.

Aceste evenimente se desfășoară după reguli stricte: fiecare participant are dreptul să doboare un singur mistreț, trofeul fiind reprezentat de colții animalului. Carnea rezultată este testată sanitar-veterinar și, de regulă, donată centrelor pentru copii sau căminelor de bătrâni.

