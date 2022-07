Cum a ajuns Ovidiu Ioanițoaia să se însoare cu o americancă acum 50 de ani

Puțină lume știe că Ovidiu Ioanițoaia a fost căsătorit acum o jumătate de veac cu o americancă, fapt destul de rar permis pe timpul regimului ceaușist.

Reputatul jurnalist, acum în vârstă de 77 de ani, a povestit în podcastul Gazetei Sporturilor, „Profu' de Sport” cum a ajuns în SUA în 1972.

"Din întâmplare, pe stradă, în față la Lido. M-a întrebat nu mai știu ce. Ea lucra la Columbia University și venise într-o vizită la București. M-a întrebat de o adresă, iar eu i-am zis: «Hai, că te conduc». Am condus-o și așa a ajuns. Până la urmă am ajuns și eu în New Brunswick, New Jersey. Am fost plecat 7 luni. M-am tot gândit: m-am însurat cu ea pentru că o iubeam sau pentru că era americancă și era mirajul acela extraordinar? Nici nu puteai să-ți imaginezi pe atunci că stai de vorbă cu o americancă", a povestit Ioanițoaia.

a început în 1968 colaborarea cu ziarul Sportul, în prezent Gazeta Sporturilor. Ovidiu Ioanițoaia a lucrat 14 ani la revista Flacăra, impreuna cu Adrian Păunescu.

În 1991 a fondat și condus ziarul Sportul Românesc. În 1997 l-a părăsit pentru a crea un nou ziar, Pro Sport. Într-o mișcare surpriză, a părăsit acest ziar împreună cu majoritatea echipei redacționale, trecând la ziarul rival, Gazeta Sporturilor, al cărui director este și acum

