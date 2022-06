Președintele Iohannis și cei trei lideri europeni - Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz, premierul Mario Draghi - se află la Irpin, oraș din apropierea Kievului puternic atacat de trupele ruse.

Ei sunt însoțiți de oficiali ucraineni, jurnaliști și echipe de securitate.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este prezent.

⚡️#Macron, #Scholz and #Draghi arrived in #Irpin, #Kyiv region to see the aftermath of #Russia's shelling. pic.twitter.com/A1tclPWzbu