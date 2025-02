Iulian Fota, fost consilier prezidențial de Securitate Națională în vremea lui Traian Băsescu și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), critică dur activitatea fostului președinte Iohannis și a echipei sale în privința chestiunilor de politică externă.

Iulian Fota îl acuză pe Klaus Iohannis că a fost ipocrit în momentul în care l-a sfătuit pe președintele interimar Bolojan să aibă grijă de România, întrucât Iohannis și echipa lui ar fi neglijat să discute subiecte esențiale pentru România.

Drept dovadă, Iulian Fota dezvăluie că, pe când era secretar de stat la MAE, a fost convocat la o ședință, la Cotroceni, de consilierul de Securitate Națională al președintelui Iohannis, generalul (r) Ion Oprișor.

"De la inceperea fazei doi a agresiunii ruse impotriva Ucrainei, februarie 2022, pana in toamna acelui an, nu avusese loc nici o discutie serioasa despre cum ar trebui Romania sa abordeze cea mai grava criza de securitate nationala cu care era confruntata. Cele doua sedinte CSAT nu se pun, pentru ca ele sunt de o formalitate descurajanta. (...) Nu s-a intamplat nimic pana prin toamna lui 2022. Cand primesc o invitatie la Cotroceni, la o sedinta convocata de Ion Oprisor. (...) La final, am cerut cuvantul si am propus, daca tot ne-am strans, ca agenda sa fie completata cu un punct suplimentar: mersul razboiului si implicatii pentru Romania. (...) Spre socul meu, Oprisor s-a opus, spunand ca nu e momentul. In conditiile alea, intr-un gest de fronda, l-am intrerupt brutal si am cerut sa se consemneze in minuta sedintei ca eu, SDS Fota, cu toata greutatea functiei afirm responsabil si oficial că Romania, pe zona de securitate nationala, nu este pregatita pentru vremurile proaste care au cazut peste noi".

Iulian Fota afirmă că nici după ce a transmis acest avertisment, nimeni din echipa lui Iohannis nu l-a căutat pentru a-i cere informații suplimentare sau pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

"Și nici vreo altă sedinta nu a mai avut loc, cel putin pana in februarie 2024, cand am fost dat afara. Prea stricam confortul unui intreg establishment", relatează Iulian Fota.

