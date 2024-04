Iohannis, la aniversarea de 75 de ani a NATO: ”România este ferm dedicată procesului de permanentă adaptare al Alianței” VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 4 aprilie, într-un mesaj postat pe platforma X, că România este „ferm” dedicată procesului de permanentă adaptare al NATO.

Tot Iohannis mai spune că România este pregătită să devină mai puternică şi mai bine pregătită pentru viitor.

„NATO, cea mai puternică şi importantă Alianţă de apărare din istorie, împlineşte 75 de ani. Relevanţa acesteia este cu atât mai mare, având în vedere actualul context dificil. România este ferm dedicată procesului de permanentă adaptare al NATO, astfel încât să devină mai puternică şi mai bine pregătită pentru viitor”, a scris şeful statului.

NATO, the most powerful&important defence Alliance in history, celebrates 75 yrs.Its relevance is even bigger, considering the current difficult context.🇷🇴 is firmly committed to NATO's permanent adaptation process so it gets stronger&better prepared for the future. #1NATO75years https://t.co/GxMpi4e0jG