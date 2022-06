Președintele României Klaus Iohannis vizitează joi, 16 iunie, Kievul în aceeași zi în care trei lideri europeni au ajuns în capitala Ucrainei.

Imagini cu liderul de la București au fost postate pe conturile sale de Twitter și Facebook.

Fotografiile sunt însoțite de mesajul:

”Mă aflu astăzi la Kiev, alături de Președintele francez Emmanuel Macron, Cancelarul german Olaf Scholz și Prim-ministrul italian Mario Draghi, pentru a ne arăta sprijinul puternic și solidaritatea deplină față de Președintele Zelenski și de poporul ucrainean. Această agresiune ilegală, nejustificată și neprovocată din partea Rusiei trebuie să înceteze!”

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b