România, "poarta" Armeniei spre Occident? Președintele Iohannis s-a întâlnit cu premierul Paşinian la New York

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 25 septembrie, o întâlnire, la New York, cu premierul Armeniei, Nikol Paşinian.

Întâlnirea dintre Iohannis și Paşinian a avut loc în contextul prezenței celor doi lideri la Adunarea Generală a ONU.

"Astăzi, pe marginea #UNGA 79 de la New York, am avut o întâlnire foarte bună cu premierul armean Nikol Paşinian, cu care am discutat chestiuni importante de pe agenda internaţională, dar şi despre stabilitatea regională şi securitate, precum şi despre dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi cooperare", a anunțat președintele Iohannis într-o postare pe rețeaua X.

Armenia este o țară care a devenit independentă prin dezmembrarea URSS. Imediat după aceea, Armenia a păstrat relații bune cu Rusia. Totuși, în ultimii ani, pe mandatul premierului Pașinian, Armenia încearcă să iasă din zona de influență a Rusiei și să se apropie de Occident.

Klaus Iohannis a susţinut miercuri un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în care a pledat pentru susţinerea atâta timp cât va fi nevoie a Ucrainei în războiul ei cu Rusia şi pentru încetarea ostilităţilor în Fâşia Gaza, prin încheierea unui acord de pace care să permită eliberarea ostaticilor Hamas şi transportul de ajutor umanitar pentru civilii din Gaza.

În acelaşi timp, el a pledat pentru mai multă cooperare şi mai multă solidaritate, despre care a spus că vor reprezenta întotdeauna răspunsul la problemele lumii.

"Principala noastră provocare este găsirea soluţiilor atât de necesare pentru restabilirea şi protejarea păcii. În caz contrar, ordinea internaţională şi dreptul internaţional sunt irosite. Atunci când diplomaţia este cel mai dificil instrument de folosit, exact atunci este momentul în care trebuie să o utilizăm cel mai mult", a spus şeful statului român în discursul susţinut la ONU.

