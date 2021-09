Ambasadorul Israelului la București, la moartea lui Ion Caramitru: „Un prieten de excepție al statului Israel”

”Am aflat cu mare tristeţe despre decesul unuia dintre cei mai mari actori ai României, Ion Caramitru. O valoare incontestabilă a poporului român şi un prieten de excepţie al statului Israel. Am realizat împreună cu Teatrul Naţional Bucureşti proiecte culturale vaste şi de succes, sub preţioasa îndrumare a directorului Ion Caramitru. Vom preţui întotdeauna aportul său considerabil la crearea unei legături culturale puternice între România şi Israel. Fie amintirea sa binecuvântată!”, a scris diplomatul pe Facebook Actorul Ion Caramitru a murit, duminică, la vârsta de 79 de ani, la spitalul Elias din Capitală.Actorul era internat la Spitalul Elias din cauza unor probleme de sănătate. Abia la începutul lunii august, medicii au reuşit afle ce boală are. Actorul avea o infecţie în sânge, potrivit Mediafax.„După o nemeritată suferință, maestrul Ion Caramitru s-a stins din viațăîn după-amiaza de astăzi la Spitalul Universitar de Urgență Elias.Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis într-un comunicat de presă Spitalul Elias.