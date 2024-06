Craciunescu da cartile pe fata: Arbitrajul romanesc e de tip mafiot

Presedintele CCA, Ion Craciunescu, declara dupa o luna de la preluarea functiei ca a "mostenit" un abitraj fara credibilitate si care functioneaza pe un sistem mafiot.

"Stiu ca principala problema a arbitrajului e recastigarea credibilitatii. Si mie mi se reprosa, inainte sa vin la CCA, ca stau doar pe la televizor si vorbesc despre arbitraje. Acum, la sase ani de la precedentul meu mandat, ma simt ca un antrenor strain care vine in Romania sa antreneze 400 de arbitri.

In luna care a trecut, am intrat in contact cu lucruri incredibile. Din cauza observatorilor care au fost, ierarhia arbitrilor a fost complet alterata. Plus ca au fost influentele cluburilor, prin patroni.

Pot sa spun acum clar, notati cuvant cu cuvant: modul in care functioneaza acum arbitrajul are legatura cu sistemul mafiot! E vorba de un intreg sistem, cu reguli proprii! Ce argument vreti mai clar decat ca trei dintre ultimii presedinti ai CCA au fost arestati?!", a declarat Craciunescu pentru editia tiparita a cotidianului Prosport.

Fostul mare arbitru international l-a inlocuit in fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor pe Vasile Avram, acesta fiind arestat sub acuzatia de luare de mita.

C.F.

