Craciunescu, propus la conducerea CCA

Fostul arbitru Aron Huzu il propune pe Ion Craciunescu la presedintia Comisiei Centrale a Arbitrilor.

"Victor Piturca, in momentele in care a vorbit de preluarea Stelei, a conditionat acest lucru de venirea in postul de presedinte a unei foste glorii, iar asa ar trebui sa facem si noi! Daca avem in viata o mare personalitate, pe domnul Ion Craciunescu, de ce nu-l folosim?

Indiferent de orgoliile dintre cele doua parti, el ar trebui convocat la o discutie in care sa i se dea libertatea sa conduca aceasta comisie, iar nimeni de la Federatie sau de la LPF sa nu intervina in treburile CCA.

Apoi el ar trebui sa-si faca o echipa cu cei pe care considera ca il pot ajuta si sa i se dea 2-3 ani, iar eu dau in scris ca va reusi", a declarat Aron Huzu pentru Sport Total FM.

Ion Craciunescu a ocupat in trecut functia de presedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, dar a fost indepartat de catre seful FRF, Mircea Sandu.

