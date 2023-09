Exclusiv: Craciunescu nu se lasa intimidat de amenintarile lui Becali si Dragomir

Presat de cluburi, dar si de Liga Profesionista de Fotbal, Ion Craciunescu, presedintele Comisiei Centrale a Arbtrilor (CCA), nu concepe readucerea fluierasilor straini in Liga 1.

Amenintat cu Adunarea Generala extraordinara a LFP convocata de Dumitru Dragomir, fostul mare arbitru international nu se lasa intimidat si explica motivul pentru care Liga 1 va fi arbitrata in continuare de romani.

"Nu ne intereseaza pe noi problemele Ligii Profesioniste de Fotbal. Liga este un organism autonom in cadrul Federatiei Romane de Fotbal, asa cum si CCA e un organism autonom in cadrul aceluiasi for.

Nu exista nici un grad de subordonare intre CCA si LPF. Dansii pot sa faca ce vor. CCA-ul are un regulament dupa care se conduce. In rest, nu vreau sa mai dezvolt niciun fel de discutie.", a declarat Ion Craciunescu pentru Ziare.com.

Adunarea Generala extraordinara a LPF se va intruni luni, de la ora 12.00, iar unul dintre punctele ce vor figura pe ordinea de zi se refera la aprobarea delegarii arbitrilor straini la unele meciuri din returul actualei editii a Ligii 1.

Becali ameninta cu greva

Gigi Becali, finantatorul Stelei, este decis sa provoace o greva care va bloca toate meciurile din Liga 1, daca CCA nu va aproba aducerea arbitrilor straini din retur.

Gigi Becali ameninta cu greva in Liga 1

Latifundiarul din Pipera sustine ca a discutat acest subiect cu reprezentantii mai multor cluburi prim-divizionare cu care a convenit sa nu inceapa returul daca solicitarea de a aduce fluierasi de peste hotare nu le va fi aprobata.

Becali este sustinut in acest demers de reprezentantii echipelor Dinamo, Rapid, Sportul Studentensc, FC Vaslui si Pandurii Targu Jiu, dar si alte formatii aproba, la nivel declarativ, aceasta idee.

Craciunescu, atacat dur de Gigi Becali

"Ce s-a intamplat de cand a venit Craciunescu in arbitraj este strigator la cer. Imi pare rau ca l-am sustinut pe Craciunescu, a facut cele mai mari nenorociri.", a tunat, miercuri, patronul gruparii "ros-albastre".

Ion Craciunescu a fost instalat in fruntea arbitrajului romanesc in toamna anului trecut, dupa arestarea fostului presedinte Vasile Avram.