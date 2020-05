Ion Craciunescu spune ca Mircea Lucescu a facut o mare greseala: Ma asteptam sa-mi ceara scuze

Ziare.

Fostul arbitru roman e suparat pe Lucescu dupa ce tehnicianul roman a vorbit despre arbitrajul sau la un meci dintre Steau si Dinamo, jucat in 1989.Lucescu a lasat de inteles ca Ion Craciunescu a prelungit meciul pacat cand Steaua a inscris."Mircea Lucescu a facut o mare greseala ca s-a bagat in aceste discutii. Ma asteptam la un altfel de comportament din partea lui. A gresit! M-a mentionat si pe mine la un moment dat, ca am prelungit 6 minute un meci si s-a dat gol in minutul 96, dar de fapt golul s-a marcat in minutul 86. Ma rog, 86, 96... tot aia e (rade - n.red.)", a spus Craciunescu la GSP Live "Ma asteptam sa ma sune, sa-mi ceara scuze, pentru ca pe ceilalti i-a sunat, din ce am inteles", a mai spus fostul mare arbitru roman.Meciul la care a facut referire Mircea Lucescu s-a disputat in 1989 si a fost castigat cu 2-1 de Steaua."Ne-a anulat un gol valabil si ne-a dat doi oameni afara! Vaiscovici si Camataru! Voi ce ziceti? Plus ca meciul a durat pana in minutul 96. De fapt, pana a marcat Steaua. Dupa ce a inscris, gata, s-a terminat meciul! Deci? Mai e posibil sa mai discutam de aceste chestii?" - Mircea Lucescu, in Gazeta Sporturilor.