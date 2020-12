Ion Craciunescu, despre romanii acuzati de rasism: Au pus o pata neagra. Exprimarea lor este inacceptabila

"Champions League, am considerat mereu a fi o competitie in care mi-a placut sa arbitrez, in care mereu a fost cel mai bun si mai frumos fotbal. Este cea mai frumoasa competitie si ma doare sufletul sa vad ca niste romani au pus o pata neagra pe cea mai frumoasa competitie.Pentru ca exprimarea lor este inacceptabila unei astfel de competitii. Si arbitrii nostri delegati la acest meci trebuiau sa nu uite ca unii oamenii pot reactiona de maniera asta si au facut-o. Eu sunt roman, tin cu romanii mei, dar cand cineva se exprima intr-un mod rasist, nu pot fi de acord", a spus Ion Craciunescu la Digisport.Meciul PSG - Istanbul BB a fost abandonat, dupa ce turcii nu au mai vrut sa continue jocul. Ei l-au acuzat pe arbitrul Sebastian Coltescu ca a facut o remarca rasista catre un membru al staff-ului.CITESTE SI: VIDEO Scandal monstru cu romani in Champions League. Arbitrul Coltescu, acuzat ca a folosit o replica rasista. Meciul PSG - Istanbul BB, suspendat