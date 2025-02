Cristoiu, pus sa aleaga intre Realitatea TV si TVR? "Ponta nu suporta vocile critice"

Jurnalistul Ion Cristoiu sustine ca daca Stelian Tanase il va pune sa aleaga intre emisiunea de la TVR si aparitiile sale in emisiunile de la Realitatea TV acest lucru va fi pentru ca Victor Ponta nu suporta vocile critice.

"Stiam de zvonurile ca in cursul discutiei dintre Stelian Tanase si domnul Ponta s-a abordat chestiunea exclusivitatii de la TVR, lucru confirmat de domnul Tanase la Pagina de Media. Domnul premier al Romaniei discuta cine are exclusivitate, cine nu. Mi-am facut cruce. In cadrul redresarii, domnul Tanase a avut o idee buna, de a chema personalitati care se afirmau la alte televiziuni.

Prezenta mea la Realitatea insemna o popularizare a emisiunii de la TVR. Numai eu am intrerupt intelegerea pe cale amiabila. Ideea domnului Ponta e sa nu il mai vada pe Ion Cristoiu la TVR. Eu la TVR 2 faceam o emisiune despre caderea Constantinopolului, nu despre caderea domnului Victor Ponta. E unul din banalele pretexte pentru a scapa de o voce. Sub masca surazatoare de tip Ion Iliescu a lui Victor Ponta se ascunde altceva: nu suporta vocile critice", a declarat Cristoiu la Realitatea TV.

De asemenea, jurnalistul a spus ca normal ar fi fost sa il caute Stelian Tanase, avand in vedere ca a trecut deja o luna de cand are colaborarea cu Televiziunea Romana. Mai mult, Ion Cristoiu sustine ca in TVR "sunt oameni extraordinari" si ca politicienii sunt de vina pentru ce se intampla.

Stelian Tanase a declarat, in urma cu o saptamana, ca a discutat cu Victor Ponta despre prezenta unor jurnalisti de la TVR la emisiuni ale altor televiziuni, spunand ca "daca sunt emisiuni mai dese cu alte posturi", se poate "sa avem o problema".

"Vor fi discutii cu fiecare om in parte. La Mircea Dinescu, de exemplu, nu este cazul, ca are emisiuni doar pe TVR. Vor fi discutate si alte aspecte, nu numai acesta: despre formatul emisiunilor, despre audientele lor, despre slotul orar pe care sunt difuzate etc. Daca sunt colaborari ocazionale cu alte televizini este una. Dar daca sunt emisiuni mai dese si cu alte posturi, s-ar putea sa avem o problema", a declarat Stelian Tanase, pentru Pagina de Media.

Jurnalistul Ion Cristoiu apare atat in emisiunea "Ora de carte" de la TVR, cat si in editiile de joi ale emisiunii moderate de Rares Bogdan la Realitatea TV.

