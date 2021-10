Ion Cristoiu, avalanșă de jigniri la adresa lui Radu Paraschivescu, după anunțul renunțării la decorația prezidențială VIDEO

Scriitorul Radu Paraschivescu face un ”inventar” al acuzelor și jignirilor care îi sunt aduse de Ion Cristoiu, după ce a făcut publică intenția sa de a renunța la Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A "Literatura", acordat de Administrația Prezidențială.

”Mă săpuneşte Ion Cristoiu-Coroiu pe videoblogul pe care a făcut cândva epocala afirmaţie că "Dumnezeu nu ne-a născut cu mască" (la care am răspuns că nici cu vestă de piele nu ne-a născut).

Mă aşteptam la o anume rigoare din partea lui, ştiindu-i trecutul.

Să rectificăm: am scris ceva mai mult decât "două cărţi lipsite de umor". Nu sunt "tefelist"; la 61 de ani e greu să susţii că ai 30. Sunt "din gaşca lui Liiceanu" în măsura în care din aceeaşi gaşcă fac parte Seneca, Mircea Horia Simionescu, Herodot, Hannah Arendt, Ezra Pound şi alte mii de autori publicaţi la Humanitas. Gabriel Liiceanu, la rândul lui, nu scrie pe Hotnews, ci pe Contributors.

Afirmaţia legată de restituirea decoraţiei nu a fost făcută la Digi 24, cu care am încetat raporturile de doi ani şi jumătate, ci la Digi FM. Opera regizată de Andrei Şerban la care a asistat Ion Cristoiu-Coroiu nu a fost "Traviata", cum crede el, ci "Văduva veselă".

Nu am rescris opera, cum e convins Ion Cristoiu-Coroiu, ci am fost de acord, la fel ca Andrei Pleşu, ca Andrei Şerban să ia câteva fragmente din cărţile mele de aşa-zise "perle" ale aşa-zişilor politicieni şi să le introducă într-o variantă adusă la zi a textului. Faptul că am fost făcut"piţifelnic" m-a încântat. E delicios să asişti la felul în care pronunţă un peltic acest cuvânt. Partea gravă ţine de memoria şi de logica lui Ion Cristoiu-Coroiu. Dacă aşa se prezintă, mă tem că nu e bine”, scrie Radu Paraschivescu în postare.

Videoblogul lui Cristoiu poate fi urmărit AICI de la minultul 13.30

