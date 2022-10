Patriot adevărat. Ce l-a rugat Ion Dolănescu pe fiul său înainte să moară

La 13 ani de la dispariția lui Ion Dolănescu, unul dintre fii săi face dezvăluiri inedite.

Marele solist de muzică populară a murit în 2009 și l-a rugat pe Dragoș Dolănescu, copilul său cel mic, să nu uite niciodată limba română.

Ion Dolănescu i-a scris aceste rânduri și pe discurile de vinil pe care fostul mare cântăreț i le-a dăruit de-a lungul vieții.

"Eu am învățat limba română după ce am venit singur în România. Eram adolescent. M-am înscris la Liceul Cervantes. Mai târziu am început să vorbesc bine limba română.

Tata mereu mi-a spus să nu uit limba română și să vorbesc și cu sora mea, Carla, care acum este medic în Spania. Carla a studiat în România și a locuit în strada Caimatei. Tata o iubea foarte mult", a declarat fiul cel mic al lui Ion Dolănescu pentru revista viva.ro.

Dragoș Dolănescu este copilul lui Ion Dolănescu din relația cu Margarita Valenciano.

Ads