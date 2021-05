Fratele lui Ion Dolanescu a fost retinut dupa ce a fost acuzat ca ar fi primit ilegal de la stat cate 4.000 de lei pe luna in contextul pandemiei

Potrivit informatiilor oferite de catre anchetatori, citate de stirileprotv.ro, fratele lui Ion Dolanescu s-ar fi folosit de contracte false, care dovedeau ca inainte de criza ar fi muncit legal si ar fi platit taxe si impozite.Astfel, lunar, suspectii primeau 4.000 de lei. Cei incatusati acum au aflat din luna martie ca sunt urmariti penal, dar nu au renuntat la indemnizatie.Totul a inceput in toamna, cand autoritatile au anuntat ca artistii afectati de pandemie primesc ajutor din partea statului. Doar ca erau obligati sa dovedeasca faptul ca, inainte de criza, aveau venituri de pe urma evenimentelor si plateau taxe si impozite.Anchetatorii mai precizeaza ca vinovatii au apelat la doua societati care organizeaza evenimente, una dintre ele condusa de fata unui preot. Asa ar fi obtinut contracte false care atestau ca au lucrat legal inainte de starea de urgenta.Miercuri, 24 de persoane au ajuns in birourile politistilor, printre acestea regasindu-se si fratele cantaretului Ion Dolanescu. Potrivit datelor politistilor, persoanele retinute ar fi produs un prejudiciu de un 1,55 milioane de lei.Suspectii ar fi incasat cate 4.000 de lei in fiecare luna. Cei doi administratori ai firmelor ar fi perceput intre 300 si 700 de lei comision de la fiecare persoana pentru care au eliberat documentele false.