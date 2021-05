Fratele lui Ion Dolanescu, plasat sub control judiciar in dosarul de inselaciune al lautarilor din Dambovita

In total, doua persoane au fost arestate preventiv si fata de 21 a fost dispusa masura controlului judiciar, in dosarul lautarilor acuzati de inselaciune, fals si fals in declaratii, dupa ce au spus, desi nu era adevarat, ca activitatea artistica le-a fost afectata de pandemie si au cerut indemnizatii. Cele doua persoane arestate de Judecatoria Targoviste sunt Oana Elena Claudia si Dobre Robert Ionut."C ele 23 de persoane retinute de politistii damboviteni pe parcursul zilei de ieri, 19 mai, fiind banuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, au fost prezentate in fata judecatorului de drepturi si libertati. Fata de doua dintre acestea a fost dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile, iar fata de celelalte 21 de persoane, masura controlului judiciar pentru 60 de zile", informeaza IPJ Dambovita. Constantin Dolanescu este acuzat de inselaciune in forma continuata . Acesta se va afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, de la 20.05.2021 pana la 18.07.2021 inclusiv. Acestea nu poate parasi limita teritoriala a comunei Persinari decat cu incuviintarea prealabila a organului judiciar in fata caruia se afla cauza. Acesta ar fi primit ilegal 4.000 de lei pe luna. Tot sub control judiciar a fost plasata si Livia Dolanescu . Si aceasta este acuzata de inselaciune in forma continuata si are interdictia de a depasi linia teritoriala a comunei Gura Sutii din Dambovita. Initial, ambii membri ai familiei Dolanescu au fost retinuti.Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie 2020 - aprilie 2021, cu ajutorul administratorilor a doua societati comerciale, cei implicati in dosarul penal ar fi fost intocmit in fals contracte de prestari servicii din care sa rezulte ca activitatea artistica a banuitilor ar fi fost afectata de pandemia de COVID-19.In baza declaratiilor intocmite in fals, persoanele in cauza ar fi obtinut indemnizatii din partea Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala, fiind creat un prejudiciu de 1,55 milioane de lei.