Ce mesaje trimitea Ion Geolgău către mama unui fotbalist: "Ar fi frumos să-ți dai colanții jos..."

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 16:51
Ce mesaje trimitea Ion Geolgău către mama unui fotbalist: "Ar fi frumos să-ți dai colanții jos..."
Ion Geolgău FOTO FRF.ro

Administrația FRF anunță că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Vineri, Gazeta de Cluj a notat că a intrat în posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de către Ion Geolgău. Ar fi vorba de mesaje cu tentă sexuală, în care oficialul FRF hărțuia o mamă al cărei copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori.

Pe WhatsApp, Ion Geolgău îi scria mamei:

  • "Săptămâna viitoare încep campionatele naționale de elită... cred că vin de joi sau vineri la Cluj... dacă vrei și îți face plăcere, poate ne vedem la o cafea
  • PS o să stau mai multe zile, cred că plec miercurea viitoare
  • ...nu insist, pe cuvânt, nu trebuie să te vezi cu mine din obligație... știu ce spun
  • ar fi frumos să-ți dai colanții jos, în ritm de muzică... să știi, și eu sunt nebun când sunt astfel de scene
  • ce s-a întâmplat? te-ai retras? ești pudică?
  • mi-ar fi plăcut o scenă de la duș cu săpun, mult săpun pe tine. în rest, crede-mă, știu să dezbrac o femeie din priviri.
  • ești o femeie care nu are prejudecăți și îmi place să dialoghez cu tine"

Administrația FRF anunță că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin, precizează federația.

“Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”, menționează FRF.

