FRF anunţă o anchetă internă care îl vizează pe Ion Geolgău: fostul mare atacant e acuzat de hărţuire sexuală

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 16:39
FRF anunţă o anchetă internă care îl vizează pe Ion Geolgău: fostul mare atacant e acuzat de hărţuire sexuală
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face apel către reprezentanţii mass-media care au lansat respectivele informaţii să pună la dispoziţia FRF toate datele şi documentele pe care le deţin, precizează federaţia.

“Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaţilor, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituţiei.

Totodată, menţionăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecţie pentru niciun lot naţional. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenţilor zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 şi U11”, menţionează FRF.

Vineri, Gazeta de Cluj a notat că a intrat în posesia unor conversaţii şocante purtate pe WhatsApp de către Ion Geolgău. Ar fi vorba de mesaje cu tentă sexuală, în care oficialul FRF hărţuia o mamă al cărei copil urma să participe la selecţia pentru lotul naţional de juniori.

