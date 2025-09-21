Ion Geolgău recunoaște discuția cu mama fotbalistului. "Știu să dezbrac o femeie din priviri", îi spunea acesteia

Administrația FRF anunță că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Vineri, Gazeta de Cluj a notat că a intrat în posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de către Ion Geolgău. E vorba de mesaje cu tentă sexuală, în care oficialul FRF hărțuia o mamă al cărei copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori.

Pe WhatsApp, Ion Geolgău îi scria mamei:

"Săptămâna viitoare încep campionatele naționale de elită... cred că vin de joi sau vineri la Cluj... dacă vrei și îți face plăcere, poate ne vedem la o cafea"

PS o să stau mai multe zile, cred că plec miercurea viitoare

...nu insist, pe cuvânt, nu trebuie să te vezi cu mine din obligație... știu ce spun

ar fi frumos să-ți dai colanții jos, în ritm de muzică... să știi, și eu sunt nebun când sunt astfel de scene

ce s-a întâmplat? te-ai retras? ești pudică?

mi-ar fi plăcut o scenă de la duș cu săpun, mult săpun pe tine. în rest, crede-mă, știu să dezbrac o femeie din priviri.

ești o femeie care nu are prejudecăți și îmi place să dialoghez cu tine."

Ion Geolgău a recunoscut autenticitatea discuțiilor!

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile naționale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față. Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite“, a declarat Ion Geolgău, potrivit prosport.ro.

Ads