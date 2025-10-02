Reacție în scandalul sexual de la FRF: ”Să prejudicieze un flirt dreptul la muncă? Și doamna a marșat...”

Administrația FRF a deschis o anchetă internă ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Gazeta de Cluj a dezvăluit că a intrat în posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de către fostul fotbalist Ion Geolgău. Ar fi vorba de mesaje cu tentă sexuală, în care oficialul FRF hărțuia o mamă al cărei copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori.

Pe WhatsApp, Ion Geolgău îi scria mamei:

- Săptămâna viitoare încep campionatele naționale de elită... cred că vin de joi sau vineri la Cluj... dacă vrei și îți face plăcere, poate ne vedem la o cafea

PS o să stau mai multe zile, cred că plec miercurea viitoare

- nu insist, pe cuvânt, nu trebuie să te vezi cu mine din obligație... știu ce spun

- ar fi frumos să-ți dai colanții jos, în ritm de muzică...să știi, și eu sunt nebun când sunt astfel de scene

- ce s-a întâmplat? te-ai retras? ești pudică?

- mi-ar fi plăcut o scenă de la duș cu săpun, mult săpun pe tine. în rest, crede-mă, știu să dezbrac o femeie din priviri.

- ești o femeie care nu are prejudecăți și îmi place să dialoghez cu tine

Director tehnic la FRF, Mihai Stoichiță a avut o reacție în acest sens, sugerând faptul că femeia respectivă ar fi contribuit și ea la acest scandal.

„Uman, mi se pare că e problema lui personală. Cred că alții au provocat dialogul dintre el și doamna respectivă. Cred că s-a exagerat. Este un flirt între un bărbat și o femeie. Acum, dacă vrei să o duci în zona de interes, eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau să deschid o cutie a Pandorei.

Și doamna a marșat în toată povestea asta. E un dialog pe care l-a acceptat. M-am întâlnit cu el săptămâna trecută. Vine în continuare la federație până se va finaliza ancheta. Să prejudicieze un flirt dreptul la muncă? Imaginea sigur că nu e bună. O să avem o discuție. Am vorbit și până acum. Va fi o discuție finală”, a precizat Mihai Stoichiță.

“Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaţilor, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituţiei.

Totodată, menţionăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecţie pentru niciun lot naţional. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenţilor zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 şi U11”, a menţionat FRF cu privire la acest subiect.

