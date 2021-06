Doua goluri memorabile comentate de marele jurnalist sportiv Ion Ghitulescu VIDEO

Doua dintre ele sunt de la legendarul meci Hamburg SV - Dinamo , din Cupa Campionilor Europeni, editia 1983, cand Ion Ghitulescu a adus in casele romanilor bucuria golurilor lui Multescu si Orac, care aveau sa cantareasca decisiv in ecuatia calificarii.Dupa 2-3 in tur, Dinamo a castigat cu 1-0 in retur si a eliminat detinatoarea trofeului.