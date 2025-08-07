Absențe notabile de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lipsesc Nicușor Dan și Klaus Iohannis, iar soția sa nu este prezentă din motive de sănătate

Joi, 07 August 2025, ora 10:18
1434 citiri
Ion Iliescu, fostul președinte al României FOTO Facebook/Marcel Ciolacu
Ceremoniile funerare ale fostului președinte Ion Iliescu înregistrează absențe notabile. Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la ceremonia de înmormântare de la Cimitirul Ghencea III, programată pentru ora 13. Miniștrii USR respectă decizia partidului și nu participă la funeralii.
Conform stiri pe surse.ro, surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că acesta ar putea fi prezent totuși la ceremonia religioasă care are loc în cursul dimineții la Palatul Cotroceni, acolo unde sicriul fostului președinte este depus încă de miercuri. Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a participat la funeralii și, conform unor surse, nu va participa nici la ceremonia de înmormântare de joi.
O altă absență importantă este cea a Ninei Iliescu, soția fostului președinte, care nu poate participa din cauza stării de sănătate. Miercuri, la Palatul Cotroceni, a fost depusă o coroană de flori din partea ei, cu un mesaj simplu și emoționant: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial și a cuprins în programul făcut public participarea la ceremonia religioasă de la Cotroceni. Conform sursei citate, Bolojan însă nu va mai susține un discurs, deși acesta fusese inițial prevăzut. Decizia a fost luată în ultimele ore și nu a fost însoțită de o justificare publică.
Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" din Capitală.
