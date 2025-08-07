Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte

Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere lunga lor căsnicie, de peste șapte decenii. Soția fostului șef de stat a fost mereu discretă, a preferat să rămână în umbră chiar și în cele mai intense momente politice ale soțului său.

Absența ei de la Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus cu onoruri militare, întărește această imagine de reținere, dar și de fragilitate fizică, scrie B1TV.

Gelu Voican Voiculescu a confirmat oficial, miercuri seară, 6 august, într-o intervenție televizată, că Nina Iliescu nu va fi prezentă la ceremonia funerară din cauza stării precare de sănătate.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a afirmat Gelu Voican Voiculescu. El a mai spus că pierderea partenerului de viață pare să fi afectat-o atât emoțional, cât și fizic, pe Nina Iliescu, făcând imposibilă participarea ei la momentele publice de adio.

Lipsa celei care i-a fost alături o viață întreagă a stârnit curiozitate, dar și îngrijorare printre oamenii care l-au cunoscut și apreciat pe fostul președinte.

Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea III.

