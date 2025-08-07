Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"

Joi, 07 August 2025, ora 13:44
7716 citiri
Adrian Năstase a remarcat absen\'a mai multor politicieni de la funeralii Foto: Facebook/Adrian Năstase
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București.
Adrian Năstase a vorbit despre relația complicată, dar plină de respect, pe care a avut-o cu Ion Iliescu, subliniind rolul acestuia în formarea unor echipe politice și în promovarea ideii de consens național.
"Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate, și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă, ci să privim în viitor", a spus Năstase.
Fostul premier a comentat și prezența redusă a unor oficiali sau lideri politici la ceremonia funerară, fără a-i nominaliza.
"Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea din istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine", a declarat fostul premier.
"Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani am traversat printr-un deșert care ne-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, genul lui Ion Iliescu", a adăugat el.
Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a decedat la vârsta de 95 de ani.
