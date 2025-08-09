Adrian Năstase se plânge că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu. "„Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul"

Într-un text intitulat „Doliul, la români”, Adrian Năstase se arată nemulțumit de faptul că tinerii au mers la Untold, într-un moment de doliu după moartea primului președinte post-decembrist, Ion Iliescu.

Fostul premier face o observație referitoare și la Casa Regală. Acesta amintește că osemintele Regelui Carol al II-lea au fost aduse în România în timpul mandatului său, la fel și cele ale Elenei Lupescu. În alte cuvinte, el și Ion Iliescu au putut trece peste animozitățile față de Familia Regală, evenimentele din 1990 și 1992 fiind încă vii în memorie, și au omagiat cum se cuvine pe Regele Carol al II-lea, în timp ce oponenții lui Ion Iliescu nu au putut face același lucru.

Textul scris de Adrian Năstase

„În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește. În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsați să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova. Deși, cu o nostalgie comunistă de peste 60%, mulți probabil și-ar fi dorit să meargă la proiecte de genul Bumbești-Livezeni sau Salva-Vișeu. La posturile de radio, nu se va difuza muzică clasică, aceasta fiind înlocuită cu muzică rock. Iar, în alte situații, cu manele.

Actualului președinte nu-i era opozabilă, evident, o hotărâre de guvern. La fel, nu trebuie făcute, în mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor cărți de condoleanțe la ambasadele noastre.

În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am câștigat-o la Revoluție!

Îmi aduc aminte că în perioada când Ion Iliescu era președinte iar eu eram premier, am făcut demersurile necesare pentru a aduce în țară, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatăl Regelui Mihai. Și a trebuit să-l conving pe Rege că așa este normal și că este o formă de respect față de un fost șef al statului român. Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt! Iar Regele Mihai a fost de acord. Și a fost înmormântat, cu onoruri militare, la Curtea de Argeș. În plus, a trebuit să o aducem în țară și pe Elena Lupescu – care era înmormântată în Portugalia în aceeași capelă cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol.

Așa au procedat „neo-comuniștii”! „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

