Ion Iliescu, în fața unui afiș cu anul morții sale. Ce se știe despre fotografia făcută acum 21 de ani

Ion Iliescu, la deschiderea oficială a celei de-a doua Sesiuni de Dezbatere a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României "Orizont - 2025"

Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a României postdecembriste, al cărui arhitect a fost. Cariera sa politică a fost încununată de cele trei mandate de președinte al României, fiind primul președinte ales de către popor (primul președinte al unui stat român, Nicolae Ceaușescu, și-a dat singur funcția de președinte al Republicii Socialiste România).

Cel din urmă mandat al lui Ion Iliescu a fost poate cel mai influent și cel mai important, având în vedere că în acea perioadă s-au creat condițiile legale (inclusiv modificarea Constituției) pentru aderarea la NATO și Uniunea Europeană, întâmplate pe mandatul lui Traian Băsescu.

În timpul acestui ultim mandat, din perioada 2000-2004, Ion Iliescu și guvernul PSD de la acea vreme au început să se gândească și mai mult la viitorul pe termen lung al României. Obiectivele asumate prin pactul de la Snagov, cele legate de parcursul euro-atlantic, erau aproape gata și trebuiau să fie stabilite alte obiective de țară.

În acest context, sub egida lui Ion Iliescu, au început o serie de dezbateri publice pentru crearea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României „Orizont-2025”.

La deschiderea celei de-a doua sesiuni de discuții, din martie 2004, a participat și Ion Iliescu. Cu ocazia acestui eveniment, președintele aflat atunci în funcție a luat cuvântul de pe scenă. În acel moment, Iliescu a fost fotografiat în fața afișului dedicat sesiunii, doar că nu se vede titlul complet, ci doar anul 2025. Nimeni nu știa atunci, acum 21 de ani, că acesta va fi anul în care Ion Iliescu va muri, iar această fotografie rămâne ca o simplă coincidență stranie a istoriei.

Ciclul de dezbateri 'Strategia de Dezvoltare Durabilă a României - Orizont 2025' a fost iniţiat de către preşedintele Ion Iliescu în scopul creionării unui proiect de lungă durată al evoluţiei societăţii şi economiei româneşti. Cea de-a doua Sesiune de Comunicări, dedicată strategiilor sectoriale pentru Transporturi, Amenajarea Teritoriului şi Construcţii şi Turism, a avut loc vineri, 12 martie, la Palatul Parlamentului, sala I.C. Brătianu, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României.

