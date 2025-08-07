"Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 16:22
401 citiri
"Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Ion Iliescu în 1989 FOTO captură YouTube/ TVR

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru reprimarea brutală a disidenței din 1990, scrie Politico.

Pe 25 decembrie 1989, președintele român de atunci, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena, au fost executați de un pluton de soldați în timp ce cântau imnul comunist „Internaționala”.

Dictatorul și soția sa conduseseră România cu o mână de fier timp de decenii. Dar, pe fondul unui declin dramatic al nivelului de trai, românii se săturaseră. Ei sperau că acest colaps instituțional va marca începutul unei revoluții democratice - iar omul aflat la cârma acelei tranziții a fost Ion Iliescu.

Primul lider democrat al României, Iliescu - care a murit pe 5 august la vârsta de 95 de ani - a fost unul dintre ultimii dintre principalii comuniști rămași după dizolvarea blocului sovietic. Însă, deși a modelat tranziția țării către democrație, amintirile unui transfer sângeros de putere și ale reprimării brutale a protestelor din 1990 — pentru care a fost acuzat de crime împotriva umanității — lasă o moștenire complexă și dezbinătoare.

Născut într-o familie de muncitori, Iliescu era profund atașat de tatăl său - un comunist clandestin care a murit când fiul său avea doar 15 ani. Înscriindu-se în Tineretul Comunist, a îmbrățișat idealurile revoluționare cu o admirație necondiționată pentru URSS și Iosif Stalin. A devenit un ferm susținător al promisiunilor utopice bolșevice, pe care le considera cele mai bune pentru țara sa.

La începutul anilor 1950, visele lui Iliescu au devenit realitate când - la fel ca sute de alți români - a fost trimis să studieze în Uniunea Sovietică. În timp ce se afla la Moscova, a interiorizat bolșevismul, considerând lagărul socialist garantul păcii și progresului într-o lume ireconciliabil polarizată. Aici a trăit șocul morții lui Stalin. Tot aici a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Nina, amintindu-și mai târziu plimbările lor de seară prin oraș.

În această perioadă, liderii Partidului Comunist Român au ajuns să-l vadă pe Iliescu ca pe un tânăr camarad de încredere și l-au numit în eșalonul superior al Tineretului Comunist, responsabil pentru munca politică și mobilizarea în rândul studenților.

Aceștia au fost anii dezghețului post-Stalin, care a afectat toate țările est-europene, dar România nu a cunoscut turbulențe comparabile cu Polonia sau Ungaria. Și, în ciuda faptului că a pus mâna pe o copie ilegală a „Discursului secret” al premierului sovietic Nikita Hrușciov, care condamna vehement regimul lui Stalin, Iliescu nu a renunțat la convingerea că partidul ar trebui să-și păstreze complet puterea.

În ciuda feței sale zâmbitoare și a discursului său calm, Iliescu a fost un leninist convins. Și între 1958 și 1959, a participat la represiunea anti-studențească ce a dus la arestări, torturi și încarcerări.

Ascensiunea sa la putere a fost accelerată ulterior, când Ceaușescu a devenit noul om puternic al României, în martie 1965. A fost numit ministru al tineretului în 1967 și a fost promovat la secretariatul partidului și în comitetul executiv în 1970. Dar această ascensiune rapidă a încetinit în cele din urmă. A fost considerat prea intelectual și prea reformist și a fost marginalizat în provincii.

La sfârșitul anilor 1980, însă, lucrurile au început să se schimbe. În timp ce liderul sovietic Mihail Gorbaciov urma politici reformiste, Ceaușescu a încercat să blocheze orice contagiune. El a devenit o rămășiță învechită a erei staliniste, iar românii s-au săturat de cultul nebun al personalității care îl înconjura pe el și pe soția sa. Pe măsură ce dictatura sa devenea din ce în ce mai neregulată, mulți din birocrație l-au considerat pe Iliescu o posibilă alternativă la „comunismul dinastic”.

În decembrie 1989, au izbucnit revolte populare în toată țara, mai întâi în orașul vestic Timișoara, apoi la București. Dar aceasta nu a fost o revoluție de catifea. În mijlocul unei represiuni militare, armata și poliția secretă au împușcat zeci de protestatari anti-regim în zilele următoare. Iar pe 22 decembrie, Iliescu s-a adresat mulțimilor la televizor, anunțând formarea Frontului Salvării Naționale.

După ce soții Ceaușescu au fost capturați, judecați și executați câteva zile mai târziu, românii erau convinși că asistau la începutul unei revoluții democratice. Dar, de fapt, a fost combinația dintre o revoltă populară spontană și o lovitură de stat în interiorul partidului — iar Iliescu a beneficiat de ambele.

Iliescu a jucat inițial rolul liberalizatorului binevoitor și deschis la minte. Dar s-a asigurat și că forțele pluraliste care fuzionau - inclusiv partidele democratice și asociațiile societății civile - nu vor avea voie să conteste dominația birocrației. Răspunsul său la opoziția anticomunistă a fost nevrotic, panicat și intolerant.

Apoi, în iunie 1990, după ce partidul său a câștigat primele alegeri democratice din țară, a folosit forțe în afara legii pentru a distruge disidența crescândă, mobilizând minerii din Valea Jiului pentru a suprima violent protestele antiguvernamentale. România a devenit din nou un paria pe scena internațională. Și, în timp ce Iliescu încerca să șteargă amintirea acelor evenimente teribile - atât haosul violent din jurul înlăturării lui Ceaușescu, cât și represiunea brutală împotriva civililor care a urmat - acestea aveau să-i marcheze pentru totdeauna cariera.

După ce a pierdut președinția în 1995, Iliescu a recunoscut în sfârșit guvernarea democratică și a preluat conducerea opoziției parlamentare. A fost ales din nou în 2000, iar al doilea mandat prezidențial a fost văzut în mare parte ca unul de integrare occidentală. În 2004, România a aderat la NATO, iar Iliescu a jucat un rol semnificativ în aderarea țării la UE, finalizată în 2007.

După încheierea celui de-al doilea mandat, în 2004, Iliescu s-a retras din politică. Și-a petrecut cea mai mare parte a timpului citind și scriind și făcea declarații la ocazii speciale, încercând intermitent să-și reîmprospăteze imaginea.

O astfel de ocazie a fost un dialog de trei zile în august 2003 cu Vladimir Tismăneanu - coautor al acestui articol. În timpul discuțiilor, Iliescu a recunoscut că a făcut câteva „greșeli”, deși a exprimat foarte puține regrete. El a susținut că în 1990 nu exista nicio modalitate de a evita utilizarea violenței împotriva civililor. Dar când a fost întrebat cum evalua bilanțul comunismului în secolul XX, a răspuns în mod surprinzător: „La nivel global negativ”.

A fost unul dintre puținele momente în care liderul român a părut să realizeze public că toată viața servise o himeră.

La aflarea veștii morții lui Iliescu, noul președinte ales al României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe, alături de un mesaj despre primul președinte ales democratic al României: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, figura centrală a tranziției din anii 1990. Este obligația noastră să clarificăm marile probleme ale epocii, pentru a merge mai departe în mod responsabil.”

Declarația lui Dan evidențiază cât de divizați sunt românii în ceea ce privește moștenirea lui Iliescu. La bine și la rău, el le-a influențat istoria și le-a schimbat viața. Dar un lucru este sigur: în 1990, nu exista niciun imperativ real care să-l oblige să organizeze astfel de atacuri devastatoare împotriva civililor neînarmați. Și, deși guvernul român a declarat ziua de 7 august zi de doliu, trauma domniei lui Iliescu rămâne. Rănile sunt încă deschise.

