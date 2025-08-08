„Ion Iliescu a fost un cameleon îndrăgostit de putere”. Istoricul Mădălin Hodor spune că fostul președinte a „întinat idealurile comunismului”

Transferul puterii la Revoluția din 1989 s-a făcut „printr-un telefon și o strângere de mână”, spune istoricul Mădălin Hodor, în cea de-a treia parte a analizei sale asupra carierei fostului președinte Ion Iliescu, înmormântat cu funeralii de stat și zi de doliu național joi, 7 august. Hodor consideră că Iliescu „a fost un cameleon îndrăgostit de putere” și că „nu Ceaușescu, ci Ion Iliescu a întinat idealurile comunismului”.

Istoricul Mădălin Hodor reamintește cât de simplu a fost transferul puterii în decembrie 1989, de la Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România (RSR), generalul Victor Stănculescu, către Ion Iliescu.

„În vreme ce poporul trăia la televizor și pe străzi euforia eliberării de dictatură, transferul puterii, viitorul țării, s-a petrecut printr-un telefon și o strângere de mână. Destul de banal de simplu. Ce a urmat? Ne prefacem că nu știm, construim conspirații și comploturi, ne indignăm și ne certăm pe detalii irelevante sau false”, a scris Mădălin Hodor vineri, 8 august, pe Facebook, în partea a treia a analizei „Ultimul comunist capitalist”.

Transferul puterii într-un mod nelegitim a fost urmat de toate eforturile din partea lui Ion Iliescu pentru a le păstra, consideră istoricul.

Ion Iliescu, „cameleon îndrăgostit de putere”

„Iliescu a preluat puterea printr-un act nelegitim. Să fie clar. Tot ce a făcut ulterior a fost doar să se lupte să o păstreze. A folosit bâta când a considerat că este nevoie, „concilierea” când a fost mai eficientă decât bâta. A pozat în bătrânel sfătos, în bunic mediator, în „factor de echilibru”. Realitatea? Ion Iliescu a fost un cameleon îndrăgostit de putere. Pentru asta a făcut ceea ce, spre exemplu, Nicolae Ceaușescu nu a putut. A abandonat idealurile comunismului și s-a convertit formal la democrație. Dar nu, nu pentru că a crezut vreodată în aceste valori, ci pentru că lumea din jurul lui i-a impus această schimbare”, crede istoricul.

„Ion Iliescu a fost ultimul comunist capitalist. A supraviețuit propriilor convingeri. De dincolo de mormânt, Nicolae Ceaușescu are ultimul cuvânt. Nu el, ci Ion Iliescu a întinat idealurile comunismului”, se încheie analiza istoricului Mădălin Hodor.

Prima parte a analizei sale prezintă pozițiile de putere ale lui Ion Iliescu în cadrul PCR, iar a doua detaliază cum fostul președinte „a lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale”.

