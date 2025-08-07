Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”

Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist al URSS.

"Legenda se construia treptat. Gorbaciov era pentru români un model nesperat, un lider la care aspirau. Ion Iliescu „făcuse școala cu el”, cum ar veni erau tovarăși. Nu era adevărat, dar nici nu conta. Așa încât legenda lui Iliescu se povestea pe la șuete, pe la colțuri și chiar în cercuri mai înalte", relatează istoricul Mădălin Hodor, referindu-se la ultimii ani ai dictaturii lui Ceaușescu.

Istoricul CNSAS susține că însuși Iliescu a avut interesul de a încuraja și de a dezvolta această legendă, pentru a legitima prezența sa în fruntea statului român, începând din decembrie 1989.

Hodor dezvăluie că nici măcar generalul Iulian Vlad, ultimul șef al Securității comuniste, nu-l includea pe Iliescu pe lista celor mai periculoși dușmani ai lui Ceaușescu.

"Ion Iliescu NU FIGURA pe lista lui Iulian Vlad cu potențiale pericole la adresa regimului. Nici ceilalți „conspiratori” nu sunt considerați de Iulian Vlad vreun pericol. Nici măcar în situația limită din noaptea de 21-22 decembrie. Bizar. Să știe toată România că Ion Iliescu se antrenează să fie succesorul lui, că Gorbaciov abia așteaptă să îl pună secretar general, iar Ceaușescu pur și simplu să își ignore rivalul? E o întrebare, zic eu, destul de validă. Și care pune povestea grupului de conspiratori și a dizidenței lui Ion Iliescu într-o cu totul altă lumină. Uitat de Ceaușescu și de Securitate, Ion Iliescu a ajuns pe 22 decembrie 1989 la întâlnirea decisivă cu destinul", susține istoricul Mădălin Hodor.

