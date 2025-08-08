Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?

Moartea nu e o scenă de campanie electorală.

În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată de interese personale sau de partid, mulți dintre oamenii politici alegând, prin absența la funeraliile naționale, să se războiască cu moartea președintelui Ion Iliescu!

Într-o lume întreagă la minte, orgoliile politice, răutatea și dezonoarea nu se manifestă în fața morții. Iar dacă o fac, nu trădează caracterul celui care a murit, ci al celor rămași.

Înainte de orice simpatie sau antipatie, președintele Ion Iliescu, bun sau rău, a fost președintele României.

Ion Iliescu a fost liderul care a marcat, poate decisiv, tranziția de la regimul comunist la democrația fragilă a anilor ’90. A fost figura centrală a Revoluției din 1989 și, pentru milioane de români, simbolul începutului sfârșitului unei epoci opresive.

Născut la 3 martie 1930, la Oltenița, Ion Iliescu a fost inginer de profesie, format la Moscova, fost lider al Uniunii Tineretului Comunist și apoi exclus din cercul apropiat al lui Ceaușescu pentru „deviere intelectuală”. A revenit în prim-planul politicii în decembrie 1989, devenind președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, apoi primul președinte ales democratic al României, în 1990, cu un scor zdrobitor.

Ion Iliescu a condus țara în trei mandate (1990–1996 și 2000–2004), cu luminile și umbrele unei perioade tensionate, marcate de mineriade, conflicte de clasă, stagnare economică, dar și pași esențiali spre integrarea europeană.

Astăzi, indiferent de preferințele politice, Ion Iliescu face parte din istoria României.

Respectul în fața morții înseamnă validare politică? Înainte de orice „speculații” sau „strategii de imagine”, să onorezi chiar și un adversar nu înseamnă conștiință națională?

Ce drept avem noi să judecăm un om plecat dintre noi, înaintea istoriei?

Istoria unei națiuni nu poate fi rescrisă după preferințe politice!

Explicabil sau nu, președintele Nicușor Dan nu a onorat, ca președinte al României, plecarea dintre noi a unui președinte de țară, deși potrivit „Open Sources”, sicriul președintelui Ion Iliescu a fost depus, timp de 2 zile, în Sala Unirii, exact sub cabinetul actualului președinte!

Recent, președintele Nicușor Dan scria despre președintele Ion Iliescu: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90.

Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”!

Cu respectul cuvenit funcției pe care o ocupă, uită președintele Nicușor Dan că, mai devreme sau mai târziu, istoria ne va judeca pe toți, „drumul celor patru cuie” fiind singura certitudine din viața noastră?

Fostul președinte Klaus Iohannis Werner a absentat „nemotivat”! Fără să arunc cu piatra și fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, călătoriile tip VIP – Dubai – mai importante, pentru politicienii absenți, decât împăcarea cu sine și respectul obligatoriu pentru funeraliile naționale organizate pentru președintele Ion Iliescu?

România normală?

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se afla într-o vizită la Kiev, de unde declara că „România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre”, dar uitând că datoria unui ministru este să poarte respect identității naționale.

Cum poate fi explicată atitudinea impardonabilă a Ministerului Afacerilor Externe al României, care a „uitat” să deschidă o „carte de condoleanțe” pentru președintele Ion Iliescu?

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a avut curajul și a pus degetul pe rană: „Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate ‘talibană’!”

România Educată?

Spre deosebire de mulți dintre miniștrii și oamenii politici care au uitat să respecte istoria, chiar dacă în decembrie 1989 erau la „grupa mică sau mijlocie” la grădiniță, Adrian Năstase a dovedit putere de caracter, fiind prezent la funeralii alături de foștii președinți Emil Constantinescu (1996–2000) și Traian Băsescu (2004–2014), Nicolae Văcăroiu, Teodor Stolojan, Viorica Dăncilă, Victor Ponta – foști prim-miniștri ai României – Ecaterina Andronescu, fost ministru al Învățământului, dar și de colaboratorii apropiați ai președintelui Ion Iliescu: Ionuț Vulpescu și Victor Opaschi.

Alături de aceștia s-a aflat și Chirița Luxița, fidelă colaboratoare a președintelui Ion Iliescu.

Adrian Năstase, „între 1990–1992, a fost ministru de Externe al României din partea FSN, apoi președinte al Camerei Deputaților, între 1992–1996 și 2004–2006, din partea FDSN/PDSR, respectiv PSD. Între decembrie 2000 și decembrie 2004 a fost cel de-al 59-lea prim-ministru al României.”

De ce Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a avut puterea de a-l însoți pe ultimul drum pe președintele Ion Iliescu, în timp ce foști colaboratori apropiați, precum Petre Roman și Mircea Geoană, au rămas acasă?

Vizibil marcat de tristețe, Adrian Năstase a transmis românilor un mesaj cu forța unui testament: „Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră (...) Ion Iliescu trebuie respectat așa cum a fost el”!

Surprinzător sau nu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și George Simion au fost absenți la funeralii!

Înlocuiește o coroană de flori sau un mesaj scris datoria politicienilor de a dovedi unitate în fața morții?

Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?

Răspunsul, în mod paradoxal, este da, dar nu doar președintele Ion Iliescu.

Ion Iliescu a contribuit semnificativ la polarizarea societății românești prin modul în care a gestionat tranziția, prin tăcerea sa față de mineriade, prin perpetuarea unei elite post-comuniste în structurile de putere. Dar falia politică profundă din România este întreținută și astăzi de lideri care aleg să divizeze, să judece istoria cu un ochi în sondaje și să refuze reconcilierea cu trecutul.

România, încotro?

În nicio societate democratică și matură nu se refuză omagiul unui fost șef de stat, indiferent de trecutul său politic.

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu pentru toate faptele sale, bune sau mai puțin bune. Dar să nu uităm că tot Istoria va judeca și clasa politică actuală, poate mai aspru decât ne imaginăm.

Să luăm aminte!

Ion Iliescu, fost președinte al României, s-a stins din viață marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după 57 de zile de spitalizare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

