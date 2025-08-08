Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?

Autor: Nicolae Radu - Profesor Universitar Dr.
Vineri, 08 August 2025, ora 09:00
933 citiri
Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?

Moartea nu e o scenă de campanie electorală.

În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată de interese personale sau de partid, mulți dintre oamenii politici alegând, prin absența la funeraliile naționale, să se războiască cu moartea președintelui Ion Iliescu!

Într-o lume întreagă la minte, orgoliile politice, răutatea și dezonoarea nu se manifestă în fața morții. Iar dacă o fac, nu trădează caracterul celui care a murit, ci al celor rămași.

Înainte de orice simpatie sau antipatie, președintele Ion Iliescu, bun sau rău, a fost președintele României.

Ion Iliescu a fost liderul care a marcat, poate decisiv, tranziția de la regimul comunist la democrația fragilă a anilor ’90. A fost figura centrală a Revoluției din 1989 și, pentru milioane de români, simbolul începutului sfârșitului unei epoci opresive.

Născut la 3 martie 1930, la Oltenița, Ion Iliescu a fost inginer de profesie, format la Moscova, fost lider al Uniunii Tineretului Comunist și apoi exclus din cercul apropiat al lui Ceaușescu pentru „deviere intelectuală”. A revenit în prim-planul politicii în decembrie 1989, devenind președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, apoi primul președinte ales democratic al României, în 1990, cu un scor zdrobitor.

Ion Iliescu a condus țara în trei mandate (1990–1996 și 2000–2004), cu luminile și umbrele unei perioade tensionate, marcate de mineriade, conflicte de clasă, stagnare economică, dar și pași esențiali spre integrarea europeană.

Astăzi, indiferent de preferințele politice, Ion Iliescu face parte din istoria României.

Respectul în fața morții înseamnă validare politică? Înainte de orice „speculații” sau „strategii de imagine”, să onorezi chiar și un adversar nu înseamnă conștiință națională?

Ce drept avem noi să judecăm un om plecat dintre noi, înaintea istoriei?

Istoria unei națiuni nu poate fi rescrisă după preferințe politice!

Explicabil sau nu, președintele Nicușor Dan nu a onorat, ca președinte al României, plecarea dintre noi a unui președinte de țară, deși potrivit „Open Sources”, sicriul președintelui Ion Iliescu a fost depus, timp de 2 zile, în Sala Unirii, exact sub cabinetul actualului președinte!

Recent, președintele Nicușor Dan scria despre președintele Ion Iliescu: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90.

Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”!

Cu respectul cuvenit funcției pe care o ocupă, uită președintele Nicușor Dan că, mai devreme sau mai târziu, istoria ne va judeca pe toți, „drumul celor patru cuie” fiind singura certitudine din viața noastră?

Fostul președinte Klaus Iohannis Werner a absentat „nemotivat”! Fără să arunc cu piatra și fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, călătoriile tip VIP – Dubai – mai importante, pentru politicienii absenți, decât împăcarea cu sine și respectul obligatoriu pentru funeraliile naționale organizate pentru președintele Ion Iliescu?

România normală?

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se afla într-o vizită la Kiev, de unde declara că „România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre”, dar uitând că datoria unui ministru este să poarte respect identității naționale.

Cum poate fi explicată atitudinea impardonabilă a Ministerului Afacerilor Externe al României, care a „uitat” să deschidă o „carte de condoleanțe” pentru președintele Ion Iliescu?

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a avut curajul și a pus degetul pe rană: „Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate ‘talibană’!”

România Educată?

Spre deosebire de mulți dintre miniștrii și oamenii politici care au uitat să respecte istoria, chiar dacă în decembrie 1989 erau la „grupa mică sau mijlocie” la grădiniță, Adrian Năstase a dovedit putere de caracter, fiind prezent la funeralii alături de foștii președinți Emil Constantinescu (1996–2000) și Traian Băsescu (2004–2014), Nicolae Văcăroiu, Teodor Stolojan, Viorica Dăncilă, Victor Ponta – foști prim-miniștri ai României – Ecaterina Andronescu, fost ministru al Învățământului, dar și de colaboratorii apropiați ai președintelui Ion Iliescu: Ionuț Vulpescu și Victor Opaschi.

Alături de aceștia s-a aflat și Chirița Luxița, fidelă colaboratoare a președintelui Ion Iliescu.

Adrian Năstase, „între 1990–1992, a fost ministru de Externe al României din partea FSN, apoi președinte al Camerei Deputaților, între 1992–1996 și 2004–2006, din partea FDSN/PDSR, respectiv PSD. Între decembrie 2000 și decembrie 2004 a fost cel de-al 59-lea prim-ministru al României.”

De ce Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a avut puterea de a-l însoți pe ultimul drum pe președintele Ion Iliescu, în timp ce foști colaboratori apropiați, precum Petre Roman și Mircea Geoană, au rămas acasă?

Vizibil marcat de tristețe, Adrian Năstase a transmis românilor un mesaj cu forța unui testament: „Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră (...) Ion Iliescu trebuie respectat așa cum a fost el”!

Surprinzător sau nu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și George Simion au fost absenți la funeralii!

Înlocuiește o coroană de flori sau un mesaj scris datoria politicienilor de a dovedi unitate în fața morții?

Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?

Răspunsul, în mod paradoxal, este da, dar nu doar președintele Ion Iliescu.

Ion Iliescu a contribuit semnificativ la polarizarea societății românești prin modul în care a gestionat tranziția, prin tăcerea sa față de mineriade, prin perpetuarea unei elite post-comuniste în structurile de putere. Dar falia politică profundă din România este întreținută și astăzi de lideri care aleg să divizeze, să judece istoria cu un ochi în sondaje și să refuze reconcilierea cu trecutul.

România, încotro?

În nicio societate democratică și matură nu se refuză omagiul unui fost șef de stat, indiferent de trecutul său politic.

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu pentru toate faptele sale, bune sau mai puțin bune. Dar să nu uităm că tot Istoria va judeca și clasa politică actuală, poate mai aspru decât ne imaginăm.

Să luăm aminte!

Ion Iliescu, fost președinte al României, s-a stins din viață marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după 57 de zile de spitalizare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.



Despre ce vrei sa scriem?
Ion Iliescu a murit
„Ion Iliescu a fost un cameleon îndrăgostit de putere”. Istoricul Mădălin Hodor spune că fostul președinte a „întinat idealurile comunismului”
10:38 - „Ion Iliescu a fost un cameleon îndrăgostit de putere”. Istoricul Mădălin Hodor spune că fostul președinte a „întinat idealurile comunismului”
Transferul puterii la Revoluția din 1989 s-a făcut „printr-un telefon și o strângere de mână”, spune istoricul Mădălin Hodor, în cea de-a treia parte a analizei sale asupra carierei...
Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
09:00 - Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
Moartea nu e o scenă de campanie electorală. În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată...
Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
03:00 - Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa...
A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
Ieri, 22:04 - A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun,...
"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Ieri, 21:39 - "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit. Vicol...
Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
Ieri, 20:02 - Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu. Anton Popescu, acum în vârstă de...
Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
Ieri, 19:17 - Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist...
Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO
Ieri, 17:40 - Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO
Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de...
"Pentru mine e o imensă durere". Mesajul sfâșietor transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat
Ieri, 17:19 - "Pentru mine e o imensă durere". Mesajul sfâșietor transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un...
Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Ieri, 16:55 - Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
Ieri, 16:30 - Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
Ieri, 16:28 - Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
"Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Ieri, 16:22 - "Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
Ieri, 16:11 - Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
Ieri, 15:34 - Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
Ieri, 15:19 - Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
Ieri, 14:31 - Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
Ieri, 14:08 - Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist. Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
Ieri, 13:55 - Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
Ieri, 13:44 - Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București. Adrian Năstase a vorbit...
#Ion Iliescu, #deces , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
DigiSport.ro
Ce lovitura ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din Romania, insa nu la FCSB sau Farul
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senator AUR: „Auzi, invenție la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor. Luați mâinile de pe banii românilor!”
  2. Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
  3. Nicușor Dan, „tras de mânecă” de un susținător activ, la nici trei luni de la preluarea mandatului. „În mod sigur PSD-ul nu va ezita să-l suspende.”
  4. Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
  5. Cum încearcă România să revină în programul Visa Waiver. 25.000 de dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security
  6. Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
  7. A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
  8. Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
  9. Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
  10. "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"