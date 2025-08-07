Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."

Ion Iliescu la Revoluția din Decembrie 1989 - FOTO captură YouTube / TVR

Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu.

Anton Popescu, acum în vârstă de 77 de ani, s-a angajat la Editura Tehnică în anul 1986, când instituția era condusă de Ion Iliescu, relatează Hotnews la data de 7 august 2025.

Anton Popescu mergea uneori, cu diverse probleme, în biroul directorului Iliescu, iar de fiecare dată când intra, îl găsea citind Pravda - ziarul oficial al Partidului Comunist din URSS.

„El era un lider foarte deschis. Toate ședințele de redacție cu el erau o încântare, cel puțin pentru mine. Eu veneam dintr-un mediu foarte strict, unde eram cu biciul pe spate. Aici simțeam ca pe-o libertate. Și ne doream să ajungă el să conducă țara. Cam toată lumea îl plăcea. Erau și câțiva care nu îl plăceau și nu înțeleg de ce”, spune Popescu.

Apoi, „când s-a întâmplat Revoluția în 1989, ne-am bucurat că a venit șeful nostru. Toți am zis ”ce bine!””.

„Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire. A fost mare speranță, mare”, recunoaște acum Anton Popescu.

"Nu puteam considera că cineva poate să facă atât de rău țării ăsteia. Chestia asta cu Mineriada a fost cumplit. A stricat imaginea țării, iar noi chiar și acum suportăm efectele acelei dezbinări. Această dezbinare pe care o avem acum este marca Ion Iliescu. Clară, clară de tot”, subliniază fostul redactor de la Editura Tehnică.

