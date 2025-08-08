Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 15:25
2292 citiri
Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună"
Mesajul USR pentru PSD după înmormântarea lui Ion Iliescu, transmis de Cristian Seidler FOTO /USR

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat vineri, 8 august, acțiunile partidului legate de funeraliile lui Ion Iliescu. USR ar fi respectat legea și a solicitat să nu fie declarată o zi de doliu național pentru funeraliile de stat ale fostului președinte. „Nu a fost un calcul politic, a fost ceva ce a venit natural”, spune reprezentantul USR.

„Legea în România prevede că, în cazul unui deces al unui fost șef de stat, se organizează funeralii naționale. Nu e o opțiune, nu se votează, nu e nevoie de adoptarea unei Hotărâri de Guvern, asta se întâmplă prin efectul legii. Punct. Noi nu am cerut altceva”, a declarat purtătorul de cuvânt USR Cristian Seidler la RFI.

Singura cerință venită din partea partidului în ședința Guvernului Bolojan a fost să nu fie declarată și ziua de doliu, opțională în lege.

„Referitor la declararea unei zile ca zi de doliu național, asta este deja o opțiune, e nevoie de o Hotărâre de Guvern, care se poate adopta sau se poate să nu se adopte așa ceva. Noi ceea ce am cerut în cadrul Guvernului a fost să nu se declare o zi de doliu național, din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”, a explicat Seidler.

Purtătorul de cuvânt USR a explicat și că, la sediul partidului, steagul României a fost în bernă în ziua funeraliilor, joi, 7 august, deoarece aceasta este o obligație legală.

Mesajul USR pentru PSD după înmormântarea lui Ion Iliescu

„E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II, să fim atenți la detalii, adică lucrurile la care ne-am angajat împreună (...). Cred că e o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare și să avansăm în lucrurile pe care ni le-am asumat împreună în fața Parlamentului și în fața cetățenilor acestei țări”, este mesajul lui Cristian Seidler pentru social-democrați.

Purtătorul de cuvânt a negat și că solicitarea USR ar fi fost făcută pentru electoratul anti-PSD al partidului.

„Nu a fost un calcul politic, a fost ceva ce a venit natural, pe baza a ceea ce noi credem, simțim, am trăit”, a mai spus Seidler.

