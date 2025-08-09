Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 12:01
Ion Iliescu FOTO: Hepta

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării.

Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu umbre și lumini în timpul conducerii lui Iliescu, doar că a rămas întreagă și a intrat în NATO și Uniunea Europeană.

„Dragi buzoieni,

Azi este zi de doliu național și funeralii de stat pentru Ion Iliescu, primul președinte ales democratic al României, de după 1990.

A fost președinte ales de 3 ori și a lăsat urme adânci în istoria României. Sigur, a avut o perioadă cu umbre și lumini, dar România a rămas întreagă și a intrat în NATO ȘI U.E.

Ion Iliescu a fost omul potrivit la locul potrivit în acei ani tulburi și a reușit să așeze România pe calea democrației și, cel mai important, nu am avut soarta Iugoslaviei!”, a scris joi, 7 august, Constantin Toma pe Facebook.

„Om educat și cult”

„Nu pot să nu-mi aduc aminte de 3 momente privind legătura mea cu Ion Iliescu.

În octombrie 1994, președintele Ion Iliescu face prima vizită la o firmă privată din România, Grup Romet Buzău, care producea filtrele de apă Aqvator, care tocmai obținuseră medalia de aur la Salonul Mondial de Invenții de la Bruxelles, pentru o invenție a unui grup de tineri ingineri buzoieni.

Era prima dată când îl întâlneam și mi-a făcut o bună impresie de om educat, cult și care dorește să promoveze valoarea și valorile românești”, își amintește Constantin Toma.

Tot el mai spune că „în 1996 am devenit președintele Comitetului de Sprijin filiala Buzău, pentru alegerea lui Ion Iliescu ca președinte, iar președintele la nivel național era chiar Theodor Stolojan, fostul prim-ministru, actualmente în PNL.

Iar în anul 2000, alături de alți câțiva colegi, oameni de afaceri din industria românească, am primit propunerea din partea lui Ion Iliescu să intrăm în PSD și să candidăm pe listele de parlamentari. Așa am ajuns membru PSD și senator în Parlamentul României”.

„A făcut istorie pentru România”

„Ion Iliescu a făcut istorie pentru România și trebuie să-i acordăm respectul cuvenit pentru totdeauna! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a adăugat primarul PSD al municipiului Buzău.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, după 57 de zile de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București. El va fi înmormântat joi, 7 august.

Slujba de înmormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10:30, iar înhumarea va avea loc în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia și prietenii apropiați.

