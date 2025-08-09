Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” FOTO

Joi, 07 August 2025, ora 12:01
2102 citiri
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării.
Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu umbre și lumini în timpul conducerii lui Iliescu, doar că a rămas întreagă și a intrat în NATO și Uniunea Europeană.
„Dragi buzoieni,
Azi este zi de doliu național și funeralii de stat pentru Ion Iliescu, primul președinte ales democratic al României, de după 1990.
A fost președinte ales de 3 ori și a lăsat urme adânci în istoria României. Sigur, a avut o perioadă cu umbre și lumini, dar România a rămas întreagă și a intrat în NATO ȘI U.E.
Ion Iliescu a fost omul potrivit la locul potrivit în acei ani tulburi și a reușit să așeze România pe calea democrației și, cel mai important, nu am avut soarta Iugoslaviei!”, a scris joi, 7 august, Constantin Toma pe Facebook.
„Om educat și cult”
„Nu pot să nu-mi aduc aminte de 3 momente privind legătura mea cu Ion Iliescu.
În octombrie 1994, președintele Ion Iliescu face prima vizită la o firmă privată din România, Grup Romet Buzău, care producea filtrele de apă Aqvator, care tocmai obținuseră medalia de aur la Salonul Mondial de Invenții de la Bruxelles, pentru o invenție a unui grup de tineri ingineri buzoieni.
Era prima dată când îl întâlneam și mi-a făcut o bună impresie de om educat, cult și care dorește să promoveze valoarea și valorile românești”, își amintește Constantin Toma.
Tot el mai spune că „în 1996 am devenit președintele Comitetului de Sprijin filiala Buzău, pentru alegerea lui Ion Iliescu ca președinte, iar președintele la nivel național era chiar Theodor Stolojan, fostul prim-ministru, actualmente în PNL.
Iar în anul 2000, alături de alți câțiva colegi, oameni de afaceri din industria românească, am primit propunerea din partea lui Ion Iliescu să intrăm în PSD și să candidăm pe listele de parlamentari. Așa am ajuns membru PSD și senator în Parlamentul României”.
„A făcut istorie pentru România”
„Ion Iliescu a făcut istorie pentru România și trebuie să-i acordăm respectul cuvenit pentru totdeauna! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a adăugat primarul PSD al municipiului Buzău.
Ion Iliescu a murit marți, 5 august, după 57 de zile de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București. El va fi înmormântat joi, 7 august.
Slujba de înmormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10:30, iar înhumarea va avea loc în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia și prietenii apropiați.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Liderul USR, Dominic Fritz, spune că decizia partidului de a nu participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu a fost cea corectă, luată și de 99,9% dintre români....
Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost...
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat vineri, 8 august, acțiunile partidului legate de funeraliile lui Ion Iliescu. USR ar fi respectat legea și a solicitat să nu fie...
Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică,...
În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu...
Transferul puterii la Revoluția din 1989 s-a făcut „printr-un telefon și o strângere de mână”, spune istoricul Mădălin Hodor, în cea de-a treia parte a analizei sale asupra carierei...
Moartea nu e o scenă de campanie electorală.
În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată...
George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa...
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun,...
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit.
Vicol...
Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu.
Anton Popescu, acum în vârstă de...
Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist...
Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de...
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un...
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...