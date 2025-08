Cum răspundea Ion Iliescu la întrebarea „Credeți în Dumnezeu?” în 1996: ”Sunt mai moral și mai creștin decât mulți alții” VIDEO

Fostul președinte Ion Iliescu, decedat marți, 5 august, cu diagnosticul cancer pulmonar, este singurul din istoria României post-decembriste care a obținut mandate neconsecutive la Palatul Cotroceni. Iliescu a pierdut alegerile în 1996, dar a revenit în 2000. Momentul care pentru mulți a fost crucial pentru victoria contracandidatului Emil Constantinescu (Convenția Democratică) a fost răspunsul la întrebarea „Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”.

Dezbaterea de la Antena 1 din 1996 dintre Emil Constantinescu - aspirant la funcția de președinte și Ion Iliescu - președintele în exercițiu, a oferit cel puțin un moment deosebit de important pentru istoria politică a țării. Emil Constantinescu l-a provocat pe Ion Iliescu să recunoască faptul că nu crede în Dumnezeu.

”- Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?

- Domnule Constantinescu, eu m-am născut în familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică.

- Ați declarat că sunteți liber cugetător. Asta înseamnă necredincios. Când ați mințit? Atunci sau acum?

- (...) Inclusiv oamenii Bisericii evoluează în contactul cu știința. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. „Crede și nu cerceta" este un concept care a fost părăsit de oamenii Bisericii, pentru că se împrumută din ceea ce aduce nou Bisericii, inclusiv din viața cultelor, în viața Bisericii. Fundamental este altceva, domnule Constantinescu. Ceea ce pătrunde în comportamentul și-n starea morală a fiecăruia în parte. Eu am mai mult decât alții care-și afișează credința în Dumnezeu.”

După 21 de ani de la eveniment, Ion Iliescu a comentat schimbul de replici care probabil l-a costat alegerile.

„A fost o manevră a domnului Constantinescu, ca să exploateze această temă. Nu era de ținuta unei dezbateri electorale", a comentat Iliescu, la Digi24 în 2017.

