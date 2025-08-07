Cel mai mare critic al lui Iliescu, Marian Ceaușescu, povestește „cum a fost pe 22 decembrie 1989”

Marian Ceaușescu a fost amendat după ce l-a insultat pe Klaus Iohannis. Foto: Facebook/Marian Ceaușescu

Unul dintre cei care au deschis o sticlă de șampanie la moartea lui Ion Iliescu, activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca „Ceaușescu”, a povestit scenele din 22 decembrie 1989, când cuplul Ceaușescu încerca să fugă din București. „După ce a intrat Petre Roman nu a mai intrat nimeni”, povestește Moroșanu, responsabil de retragerea certificatului de revoluționar al lui Ion Iliescu.

„La orele 9.30 – 10.00 (pe 22 decembrie 1989, n.r.) eram pe la Piața Universității, unde era un cordon de armată, tancuri de care nu puteam trece. După ce s-a dat informația că generalul Milea a fost împușcat, atunci Armata s-a retras, n-a mai fost contra noastră. Așa a ajuns în Piața CC, adică a Comitetului Central, în fața actualului MAI. Eram chiar la intrarea A, principală, în partea dreaptă, unde este un geam. Unul (dintre manifestanți, n.r.) a spart geamul cu coada de lemn a steagului și așa am intrat eu pe geam. Eu, unul, m-am dus să deschid ușile principale, care erau închise. Ele se deschid în interior, nu în exterior și erau blocate cu un teu (unealtă sanitară, n.r.). Când eu m-am dus să deschid ușile, Ceaușescu încă urca spre etajul 6, îl aștepta elicopterul. Acolo în fața ușii, la intrare, erau vreo trei de la Securitate cu armele”, a povestit Marian „Ceaușescu” într-un interviu acordat Ziare.com în 2022.

Care a fost reacția lor când te-au văzut acolo?

Reacția lor? Au îndreptat arma spre mine.

Și ce le-ai zis?

Am spus: Ceaușescu a fugit, Armata e cu noi! Și unul dintre aceia a spus: Așteptați un pic să putem pleca, să nu fim linșați. Eu nu am ținut cont (n.r. – dacă au plecat sau nu), m-am dus spre ușă să ridic acel teu. Când am ridicat teul, atunci au năvălit oamenii în interior, erau să mă calce în picioare.

Am intrat la parter, în partea dreaptă, unde am găsit o armă care nu avea încărcătorul. Era un pistol-mitralieră rusesc, din ăla de care aveau înainte toți soldații în termen. Dacă n-am făcut Armata, nu știam să-l folosesc și a venit unul, civil: Dă-mi-o mie! Ia-o, mă, i-am zis. I-am dat-o.

Și respectivul unde s-a dus cu ea?

Nu știu. Că eu m-am dus în acel birou de unde ne vorbea Ceaușescu de Revelion, de unde a vorbit și pe 18 decembrie 1989. Acolo erau generali – am o poză și s-a și filmat – și acolo a venit și Petre Roman. Eram acolo mai mulți civili. Țin minte că o persoană a zis: Blocați ușile pe hol să nu mai intre nimeni! După ce a intrat Petre Roman nu a mai intrat nimeni. Era un civil cu o stație în mână care comunica, un general și încă vreo doi colonei de Armată. Ulterior, uitându-mă la filmare, (n.r. - am văzut că) Petre Roman avea niște bodyguarzi. O spun, că eram de față. Când s-a pus Petre Roman pe acel scaun a luat un pix și o foaie și atunci a spus că dictatorul a fugit și că de astăzi Partidul Comunist să fie scos în afara legii. Adică, acest lucru s-a dorit. După ce s-a înregistrat, am înțeles că acele aparate nu funcționau dacă nu erau puse în funcțiune de la Casa Scânteii (n.r. – actuala Casa Presei Libere). La Casa Scânteii era legătura dintre TVR și acea încăpere. După ce am mai stat, era acolo un steag; l-am rupt și le-am pus tuturor banderole pe mână, ca să ne recunoaștem și să nu fim considerați teroriști.

Reacția lui Marian Ceaușescu la moartea lui Ion Iliescu

La scurt timp după ce s-a aflat că Ion Iliescu a murit, activistul Marian Ceaușescu a desfăcut pur și simplu o sticlă de șampanie, în semn de protest față de trecutul politic al fostului președinte al României.

Cunoscut pentru acțiunile sale publice și gesturile provocatoare împotriva unor figuri politice marcante din România, activistul a dobândit porecla „Ceaușescu” de la faptul că ritmul vorbirii sale aduce aminte de cel al fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Marian Moroșanu a ajuns să vorbească așa după ce a fost bătut violent de mineri în 1990.

