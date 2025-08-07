Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”

Joi, 07 August 2025, ora 15:34
2143 citiri
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte și Uniunea Salvați România.
Vușcan spune că Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre „oameni urâți”.
”Se pare că Ion Iliescu, chiar și prin moarte, reușește să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt. Și al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-și fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulțumim, domnule președinte!”, spune deputatul Voicu Vușcan într-un mesaj postat, joi, 7 august, pe Facebook, și filmat în timp ce conduce un autovehicul.
El anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte și USR.
”Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâți. Prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminații de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, marți seară, că reprezentanții formațiunii nu vor participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, menționând că USR a propus, în ședința de Guvern, să nu fie declarat doliu național, ”din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”.
”Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a afirmat, marți seară, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.
„Nu puteți reduce un lider, o epocă și un destin!”
În replică, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a cerut respect și decență față de tot ce a reprezentat Ion Iliescu.
”Decență față de tot ce a reprezentat și a lăsat ca moștenire politică! Umanitate față de familia și apropiații pe care i-a lăsat în urmă! Atât și nimic mai mult! Fără scandal, fără micimi sufletești și propagandă sterilă! Nu puteți reduce un lider, o epocă și un destin! Oricât v-ați chinui! Odihnește-te în pace, domnule Președinte!”, a transmis pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist.
Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București.
Adrian Năstase a vorbit...
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii...
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu...
Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul...
Unul dintre cei care au deschis o sticlă de șampanie la moartea lui Ion Iliescu, activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca „Ceaușescu”, a povestit scenele din 22 decembrie 1989, când cuplul...
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a...
Laura Codruța Kovesi l-a scăpat pe Ion Iliescu de urmărirea penală în două mari dosare în care era anchetat.
Aceasta a semnat, pe vremea când era procuror general al României, două...
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării.
Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu...
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr.
Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci.
Astfel, la nunta sa cu...
Frana, bre!
Tu te duci la inmormantarea dusmanilor? Nu cred! Doar daca ai... Vezi tot