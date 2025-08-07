Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”

Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte și Uniunea Salvați România.

Vușcan spune că Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre „oameni urâți”.

”Se pare că Ion Iliescu, chiar și prin moarte, reușește să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt. Și al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-și fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulțumim, domnule președinte!”, spune deputatul Voicu Vușcan într-un mesaj postat, joi, 7 august, pe Facebook, și filmat în timp ce conduce un autovehicul.

El anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte și USR.

”Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâți. Prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminații de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, marți seară, că reprezentanții formațiunii nu vor participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, menționând că USR a propus, în ședința de Guvern, să nu fie declarat doliu național, ”din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”.

”Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a afirmat, marți seară, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.

„Nu puteți reduce un lider, o epocă și un destin!”

În replică, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a cerut respect și decență față de tot ce a reprezentat Ion Iliescu.

”Decență față de tot ce a reprezentat și a lăsat ca moștenire politică! Umanitate față de familia și apropiații pe care i-a lăsat în urmă! Atât și nimic mai mult! Fără scandal, fără micimi sufletești și propagandă sterilă! Nu puteți reduce un lider, o epocă și un destin! Oricât v-ați chinui! Odihnește-te în pace, domnule Președinte!”, a transmis pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

