Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani

Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție. Specialistul a explicat la RFI cum situația poate fi atribuită mai mult unei slăbiciuni a întregului stat.

Întrebat despre efectul decesului lui Ion Iliescu, care este înmormântat cu funeralii de stat și zi de doliu național, joi, 7 august, procurorul militar a explicat că dosarele Revoluției din 1989 și Mineriadei din iunie 1990 vor continua.

„O să facem o discuție pur teoretică, nefiind implicat în cazurile respective. Ceea ce se întâmplă ori de câte ori o persoană cercetată penal decedează, nu se poate exercita acțiunea penală față de acea persoană, însă în situația în care sunt mai multe persoane implicate, dacă era doar acea persoană, era simplu; dacă era în faza de judecată se înceta procesul, dacă era în faza de urmărire se dispunea clasare și se termina povestea. În ceea ce privește însă dosarele respective, că e de notorietate publică, sunt mai multe persoane, urmărirea penală în cazul dosarului Revoluției, respectiv cercetarea judecătorească sau, mă rog, deocamdată e camera preliminară în cazul Mineriadei, vor continua”, a declarat procurorul militar Bogdan Pîrlog la RFI.

Ion Iliescu nu mai poate fi însă tras la răspundere penală odată ce a încetat din viață.

„În ceea ce privește răspunderea penală, este evident că nu poate fi trasă o persoană decedată la răspunderea penală, însă lămurirea situației de fapt, chiar dacă privește acte de conduită ale persoanei decedate, se va cerceta, având în vedere că discutăm de o acțiune concertată, din ce am citit din presă, a mai multor persoane și atunci trebuie lămurită sub toate aspectele. Deci probabil se vor efectua acte de urmărire penală și cu privire la conduita lui Ion Iliescu, chiar dacă a decedat, dar fără să atragă răspunderea acestuia”, a explicat președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție.

Ads

De ce au fost tergiversate dosarele Revoluției și Mineriadei

Faptul că dosarele au rămas nesoluționate timp de decenii pentru că o parte dintre cei implicați se aflau la conducerea României este o bilă neagră pentru stat, nu pentru sistemul judiciar.

„Arată o slăbiciune a statului, nu a sistemului judiciar. Sistemul judiciar a fost o componentă a statului, care a fost până la urmă conceput într-un anume fel. Să nu uităm că o parte dintre persoanele cercetate au condus acest stat timp de aproape 15 ani. Cercetarea acestor aspecte a fost cu adevărat începută, că înainte a fost, ca să spun așa, dosarul deschis, nu știu ce s-a făcut, ce știu este că la un moment dat, când dosarul era la componenta civilă a Parchetului de pe lângă Înalta, în vreo șapte ani s-au luat două declarații. Din câte știu, a decedat acel procuror, deci este irelevant aspectul. Dar la un moment dat, în momentul în care s-a pornit urmărirea penală la modul serios, deja se pierduseră niște decenii, dar revin, acestea nu sunt imputabile justiției și nu sunt imputabile justiției militare. Am multe să reproșez componentei militare de justiție, dar nu dosarele istorice”, a mai spus procurorul militar la RFI.

Ads