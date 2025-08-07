Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani

Joi, 07 August 2025, ora 14:31
2768 citiri
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție. Specialistul a explicat la RFI cum situația poate fi atribuită mai mult unei slăbiciuni a întregului stat.
Întrebat despre efectul decesului lui Ion Iliescu, care este înmormântat cu funeralii de stat și zi de doliu național, joi, 7 august, procurorul militar a explicat că dosarele Revoluției din 1989 și Mineriadei din iunie 1990 vor continua.
„O să facem o discuție pur teoretică, nefiind implicat în cazurile respective. Ceea ce se întâmplă ori de câte ori o persoană cercetată penal decedează, nu se poate exercita acțiunea penală față de acea persoană, însă în situația în care sunt mai multe persoane implicate, dacă era doar acea persoană, era simplu; dacă era în faza de judecată se înceta procesul, dacă era în faza de urmărire se dispunea clasare și se termina povestea. În ceea ce privește însă dosarele respective, că e de notorietate publică, sunt mai multe persoane, urmărirea penală în cazul dosarului Revoluției, respectiv cercetarea judecătorească sau, mă rog, deocamdată e camera preliminară în cazul Mineriadei, vor continua”, a declarat procurorul militar Bogdan Pîrlog la RFI.
Ion Iliescu nu mai poate fi însă tras la răspundere penală odată ce a încetat din viață.
„În ceea ce privește răspunderea penală, este evident că nu poate fi trasă o persoană decedată la răspunderea penală, însă lămurirea situației de fapt, chiar dacă privește acte de conduită ale persoanei decedate, se va cerceta, având în vedere că discutăm de o acțiune concertată, din ce am citit din presă, a mai multor persoane și atunci trebuie lămurită sub toate aspectele. Deci probabil se vor efectua acte de urmărire penală și cu privire la conduita lui Ion Iliescu, chiar dacă a decedat, dar fără să atragă răspunderea acestuia”, a explicat președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție.
De ce au fost tergiversate dosarele Revoluției și Mineriadei
Faptul că dosarele au rămas nesoluționate timp de decenii pentru că o parte dintre cei implicați se aflau la conducerea României este o bilă neagră pentru stat, nu pentru sistemul judiciar.
„Arată o slăbiciune a statului, nu a sistemului judiciar. Sistemul judiciar a fost o componentă a statului, care a fost până la urmă conceput într-un anume fel. Să nu uităm că o parte dintre persoanele cercetate au condus acest stat timp de aproape 15 ani. Cercetarea acestor aspecte a fost cu adevărat începută, că înainte a fost, ca să spun așa, dosarul deschis, nu știu ce s-a făcut, ce știu este că la un moment dat, când dosarul era la componenta civilă a Parchetului de pe lângă Înalta, în vreo șapte ani s-au luat două declarații. Din câte știu, a decedat acel procuror, deci este irelevant aspectul. Dar la un moment dat, în momentul în care s-a pornit urmărirea penală la modul serios, deja se pierduseră niște decenii, dar revin, acestea nu sunt imputabile justiției și nu sunt imputabile justiției militare. Am multe să reproșez componentei militare de justiție, dar nu dosarele istorice”, a mai spus procurorul militar la RFI.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist.
Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București.
Adrian Năstase a vorbit...
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii...
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu...
Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul...
Unul dintre cei care au deschis o sticlă de șampanie la moartea lui Ion Iliescu, activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca „Ceaușescu”, a povestit scenele din 22 decembrie 1989, când cuplul...
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a...
Laura Codruța Kovesi l-a scăpat pe Ion Iliescu de urmărirea penală în două mari dosare în care era anchetat.
Aceasta a semnat, pe vremea când era procuror general al României, două...
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării.
Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu...
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr.
Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci.
Astfel, la nunta sa cu...
Pardon, asta nu trebuie sa explice
:))))) Vezi tot