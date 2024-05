În urmă cu aproape trei decenii, dezbaterile politice se desfășurau destul de diferit: subiectele, vocabularul și tonul candidaților nu prea mai seamănă cu ceea ce se petrece în anul electoral 2024. În ultimii ani, „dezbaterile" s-au desfășurat prin statusuri pe Facebook, intermediari și intervenții telefonice la posturi diferite de televiziune. Deci „debate-uri" reale, mai deloc. În 2019, președintele în funcție, Klaus Iohannis, a refuzat să participe la o confruntare cu Viorica Dăncilă.

Revenind în 1996, dezbaterea de la Antena 1, dintre Emil Constantinescu - aspirant la funcția de președinte și Ion Iliescu - președintele în exercițiu, a oferit cel puțin un moment deosebit de important pentru istoria politică a țării. Emil Constantinescu l-a provocat pe Ion Iliescu să recunoască faptul că nu crede în Dumnezeu. Iată cum a decurs dialogul:

- Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?

- Domnule Constantinescu, eu m-am născut în familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât credincios decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică.

Ads

- Ați declarat că sunteți liber cugetător. Asta înseamnă necredincios. Când ați mințit? Atunci sau acum?

- (...) Inclusiv oamenii Bisericii evoluează în contactul cu știința. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. „Crede și nu cerceta" este un concept care a fost părăsit de oamenii Bisericii, pentru că se împrumută din ceea ce aduce nou Bisericii, inclusiv din viața cultelor, în viața Bisericii. Fundamental este altceva, domnule Constantinescu. Ceea ce pătrunde în comportamentul și-n starea morala a fiecăruia în parte. Eu am mai mult decât alții care-și afișează credința în Dumnezeu.

Cristian Tudor Popescu (CTP): „Votul din 1996 a fost poate singurul vot spiritual"

Ads

Cristian Tudor Popescu susține că lovitura puternică încasată de către Ion Iliescu, la emisiunea de la Antena 1, a făcut diferența.

„Gândiți-vă la o serie de băbuțe care au spus 'ăsta e omul lui Dumnezeu, maică!'. În fond, era o lovitură sub centură, asta. Ion Iliescu era condamnat să piardă. Era o întrebare tip 'lose/lose', deci pierzi oricum", a declarat CTP, într-un documentar Adevărul.

„Votul din 1996 a fost poate singurul vot spiritual. De obicei, românii votează cu burta și cu buzunarul. Atunci au fost cel mai departe de burtă și de buzunar", a mai precizat gazetarul.

Emil Constantinescu a obținut victoria cu 54%, iar Ion Iliescu a strâns doar 46% dintre voturi. Astfel, după două mandate de președinte, „hegemonia Iliescu" a fost întreruptă. Dar temporar, pentru că după mandatul lui Constantinescu, Iliescu a revenit la putere, cu un mandat de patru ani.

Ads