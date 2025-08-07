Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic

Sicriul lui Ion Iliescu, dus la groapă pe un tun sovietic FOTO Hepta

Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost scos din mașina mortuară și pus pe afetul unui tun, aceeași piesă de artilerie folosită și în timpul funeraliilor Regelui Mihai, în 2017. Este o tradiție veche pentru conducători de armate; așa a fost și Ion Iliescu, în virtutea funcției sale de președinte al României.

Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că tunul folosit de Armată pentru ceremonialul militar este unul de producție sovietică. Mai precis, un obuzier de 122mm M-30M. Este varianta modernizată de R.S. România a piesei de artilerie de producție sovietică M-30, o creație de pe vremea lui Stalin, de dinainte de Cel de-al Doilea Război Mondial.

M-30 este un obuzier sovietic proiectat de biroul coordonat de inginerul Petrov, la uzina „Motovilikha” și produs de către uzinele sovietice nr. 92 Gorki și nr. 9 Sverdlovsk în peste 19.000 de exemplare, între 1939 și 1955. Destinația obuzierului: artileria de divizie, pentru înlocuirea obuzierelor țariste model 1909 și 1910, același calibru care au fost și în dotarea Armatei Române.

Primele exemplare folosite de soldații români au fost unele capturate de la Armata Roșie, în luptele din cel de-al Doilea Război Mondial. Ulterior, după instaurarea regimului comunist, obuzierul M-30 a constituit, începând cu anul 1950, obuzierul de bază în Armata Română, la artileria de divizie, până în jurul anului 1995, când a fost înlocuit cu obuzierul de 152 mm Model 1982, scriu col. Adrian Stroea și lt. col. Gheorghe Băjenaru în cartea „Artileria Română în date și imagini”. Față de alte piese de artilerie sovietice adoptate de Armata Română după 1948, M-30 nu a fost produs sub licență în România, ci a venit direct din URSS.

În cursul anilor 1980, obuzierul a fost modernizat prin înlocuirea trenului de rulare (n.r. roților), a sistemului de frânare, prin dotarea cu un înălțător optic pentru tragerile prin ochire directă și dublarea mecanismului de înălțime. După modificări, obuzierul a primit indicativul M-30M. Unul dintre acestea a fost adaptat pentru purtarea sicriului Regelui Mihai în 2017 și lui Ion Iliescu, în 2025.

Cel mai probabil, același tun va fi folosit și pentru viitoarele funeralii de stat, dacă acesta va fi necesar.

