Andrei Caramitru, după ce s-a declarat zi de doliu naţional, la moartea lui Ion Iliescu: „Eu o să beau șampanie și o să vă spun că niciodată nu vom ierta” FOTO

Analistul Andrei Caramitru reacționează dur, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național joi, 7 august, după moartea fostului președinte Ion Iliescu.

Guvernul a declarat zi de doliu național, fiind organizate și funeralii de stat. Ceremonia de înmormântare are loc astăzi, de la 10:30.

„Eu o să beau șampanie”

„Să vă fie rușine vouă cu „doliu național”. Eu o să beau șampanie, o să pun imnul golanilor, și o să vă spun că NICIODATĂ noi și copiii și nepoții noștri nu vom uita, nu vom ierta, și vom face orice ca să scăpăm de voi”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook, el făcând referire la Mineriada din 13-15 iunie 1990.

„Să fie blestemați”

„Mai jos - imaginea emblematică pentru mine a ultimilor 35 de ani. Hoarda de zombificați analfabeți violenți, conduși la luptă de generalul scorțos-suveranist tâmp și de securistul bișnițar șmecher. Să fie blestemați. Azi, de ziua de „doliu național”. Nu v-ar fi rușine”, adaugă Andrei Caramitru.

Ion Iliescu a murit, marți, 5 august, după 57 de zile de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București. El va fi înmormântat joi, 7 august.

Slujba de înmormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10:30, iar înhumarea va avea loc, în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia și prietenii apropiați.

