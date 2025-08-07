O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu

Joi, 07 August 2025, ora 11:59
5903 citiri
PSD atacă din nou USR pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu FOTO captură video /tvrplus.ro
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr.
Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au născut după Revoluție nu ar trebui să aibă convingeri cu privire la evenimentele din decembrie 1989. Social-democratul l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză de „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu.
„Moartea fostului președinte Ion Iliescu a adus în spațiul public românesc nu doar rememorări, nu doar tăceri, ci și o revărsare violentă de ură, venită mai ales dinspre o zonă politică pretins modernă: Uniunea Salvați România (USR). Această reacție, pe alocuri disprețuitoare, pe alocuri ostentativ radicală, ridică întrebări nu despre Ion Iliescu, ci despre starea noastră morală ca societate”, începe scrisoarea transmisă de PSD Sibiu joi, 7 august.
Profesorul universitar consideră că cei care nu erau adulți în momentul Revoluției din 1989 nu o pot judeca corect.
„Este cu adevărat tulburător să vezi cum persoane care în 1989 erau copii de grădiniță sau nici nu se născuseră își exprimă azi - cu siguranța unei justiții absolute - sentințe istorice, verdicte morale și apeluri la boicotul unor funeralii naționale. Este la fel de grav să constați că în fruntea unui partid parlamentar, care pretinde că vrea să salveze România, se află un cetățean, crescut și format, totuși, într-o cultură democratică (Germania), care se consideră îndreptățit să stabilească cine merită sau nu recunoștință publică în România”, spune social-democratul.
Opoziția USR la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu este propagandă, potrivit mesajului de la PSD Sibiu.
„USR a transformat doliul într-o tribună de propagandă. Refuzul de a onora o zi de doliu național, apelurile la ignorarea simbolurilor statului român, criticile virulente față de organizarea funeraliilor, toate acestea nu reflectă convingeri democratice, ci o criză profundă de caracter public”, se arată în scrisoarea semnată de prof. univ. dr.
Gheorghe Bichicean.
Gestul lui Nicușor Dan care a supărat PSD
Președintele Nicușor Dan a fost și el criticat pentru că nu a venit la catafalcul lui Ion Iliescu pentru a-și prezenta omagiul.
„Faptul că președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la catafalc, este elocvent. Nu doar ca gest de lașitate politică, ci ca declin al instituției prezidențiale în fața radicalismului de partid. Căci da, Nicușor Dan a fost și este om de casă al USR. Iar această absență spune mai mult decât orice discurs: spune că nu mai există respect nici pentru simboluri, nici pentru tradiții, nici pentru reconciliere”, acuză social-democratul.
