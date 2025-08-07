O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu

Autor: Aniela Manolea
Joi, 07 August 2025, ora 11:59
5903 citiri
O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu
PSD atacă din nou USR pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu FOTO captură video /tvrplus.ro

Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr.

Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au născut după Revoluție nu ar trebui să aibă convingeri cu privire la evenimentele din decembrie 1989. Social-democratul l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză de „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu.

„Moartea fostului președinte Ion Iliescu a adus în spațiul public românesc nu doar rememorări, nu doar tăceri, ci și o revărsare violentă de ură, venită mai ales dinspre o zonă politică pretins modernă: Uniunea Salvați România (USR). Această reacție, pe alocuri disprețuitoare, pe alocuri ostentativ radicală, ridică întrebări nu despre Ion Iliescu, ci despre starea noastră morală ca societate”, începe scrisoarea transmisă de PSD Sibiu joi, 7 august.

Profesorul universitar consideră că cei care nu erau adulți în momentul Revoluției din 1989 nu o pot judeca corect.

„Este cu adevărat tulburător să vezi cum persoane care în 1989 erau copii de grădiniță sau nici nu se născuseră își exprimă azi - cu siguranța unei justiții absolute - sentințe istorice, verdicte morale și apeluri la boicotul unor funeralii naționale. Este la fel de grav să constați că în fruntea unui partid parlamentar, care pretinde că vrea să salveze România, se află un cetățean, crescut și format, totuși, într-o cultură democratică (Germania), care se consideră îndreptățit să stabilească cine merită sau nu recunoștință publică în România”, spune social-democratul.

Opoziția USR la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu este propagandă, potrivit mesajului de la PSD Sibiu.

„USR a transformat doliul într-o tribună de propagandă. Refuzul de a onora o zi de doliu național, apelurile la ignorarea simbolurilor statului român, criticile virulente față de organizarea funeraliilor, toate acestea nu reflectă convingeri democratice, ci o criză profundă de caracter public”, se arată în scrisoarea semnată de prof. univ. dr.

Gheorghe Bichicean.

Gestul lui Nicușor Dan care a supărat PSD

Președintele Nicușor Dan a fost și el criticat pentru că nu a venit la catafalcul lui Ion Iliescu pentru a-și prezenta omagiul.

„Faptul că președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la catafalc, este elocvent. Nu doar ca gest de lașitate politică, ci ca declin al instituției prezidențiale în fața radicalismului de partid. Căci da, Nicușor Dan a fost și este om de casă al USR. Iar această absență spune mai mult decât orice discurs: spune că nu mai există respect nici pentru simboluri, nici pentru tradiții, nici pentru reconciliere”, acuză social-democratul.

Ion Iliescu a murit
Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
16:30 - Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
16:28 - Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
"Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
16:22 - "Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
16:11 - Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
15:34 - Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
15:19 - Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
14:31 - Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
14:08 - Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist. Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
13:55 - Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
13:44 - Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București. Adrian Năstase a vorbit...
Întrebarea pe care politologul Cristian Preda i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu: ”Nici el, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi...”
13:19 - Întrebarea pe care politologul Cristian Preda i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu: ”Nici el, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi...”
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii...
Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
13:00 - Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
Ion Iliescu, lângă Marilyn Monroe, în Playboy: ”Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond. Și eu am fost un player, boy nu prea mai eram...”
12:56 - Ion Iliescu, lângă Marilyn Monroe, în Playboy: ”Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond. Și eu am fost un player, boy nu prea mai eram...”
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu...
Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare
12:54 - Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare
Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul...
Cel mai mare critic al lui Iliescu, Marian Ceaușescu, povestește „cum a fost pe 22 decembrie 1989”
12:39 - Cel mai mare critic al lui Iliescu, Marian Ceaușescu, povestește „cum a fost pe 22 decembrie 1989”
Unul dintre cei care au deschis o sticlă de șampanie la moartea lui Ion Iliescu, activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca „Ceaușescu”, a povestit scenele din 22 decembrie 1989, când cuplul...
Ion Iliescu, în fața unui afiș cu anul morții sale. Ce se știe despre fotografia făcută acum 21 de ani
12:18 - Ion Iliescu, în fața unui afiș cu anul morții sale. Ce se știe despre fotografia făcută acum 21 de ani
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a...
Cum l-a scăpat Laura Codruța Kovesi pe Ion Iliescu de dosarele Revoluției și Mineriadei. Ce se întâmplă acum cu cele două procese
12:13 - Cum l-a scăpat Laura Codruța Kovesi pe Ion Iliescu de dosarele Revoluției și Mineriadei. Ce se întâmplă acum cu cele două procese
Laura Codruța Kovesi l-a scăpat pe Ion Iliescu de urmărirea penală în două mari dosare în care era anchetat. Aceasta a semnat, pe vremea când era procuror general al României, două...
Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” FOTO
12:01 - Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” FOTO
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării. Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu...
O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu
11:59 - O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au...
Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
11:33 - Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci. Astfel, la nunta sa cu...
#Ion Iliescu, #PSD, #USR, #Nicusor Dan, #deces ion iliescu , #stiri Ion Iliescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce a fost Iliescu indepartat de Ceausescu. Secretele "divortului" dintre dictator si "baiatul sau de suflet"
DigiSport.ro
Femeia desfigurata de propriul iubit a rupt tacerea! De ce a refuzat, de fapt, sa iasa din liftul in care a fost batuta
DigiSport.ro
Tragedie in fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, dupa ce a sustinut probele fizice
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
  2. Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
  3. "Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
  4. Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
  5. Traian Băsescu cere să fie repus în drepturi. Guvernul decide vineri să-i acorde o reședință și indemnizația pe ultimii trei ani, care se ridică la o sumă uriașă
  6. Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
  7. Anamaria Gavrilă: „Turismul românesc, victima incompetenței guvernamentale. Litoralul este mai gol ca niciodată”
  8. Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
  9. Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
  10. Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum